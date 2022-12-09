現金換會員 日護中心業者認罪宣判

黃萱迪(中)8日出庭，右為董克文。(記者胡聲橋╱攝影)

法拉盛 的康樂日間護理中心業者黃萱迪(Xuandi Huang，音譯，又稱Wendy Huang)8日被紐約聯邦東區法院法官布羅迪(Margo K. Brodie)判處兩年緩刑，沒收財產150萬元，支付賠償150萬元，她還有可能被遞解出境。黃萱迪先前已與檢方達成認罪協議，承認向參加該日間護理中心的持「白卡 」(Medicaid)的耆老支付「回扣」。

2020年8月27日，黃萱迪被指控違反「反回扣法」。根據法院文件信息，康樂日間護理中心2017年12月註冊為非營利成人日間中心，為白卡持有者提供長期看護服務。黃萱迪是這個中心的擁有者、總裁和執行長。

經調查，從2019年8月到2020年3月，黃萱迪與工作人員為到該中心的會員分發每天20元到30元不等的現金，每個月底結帳。一名執法部門的線人臥底該中心，這位線人作證，在該中心一天，就能得到一天回扣。線人的錄像還顯示，其他情況類似的白卡耆老也拿到現金回扣。

黃萱迪依法可判37個月到46個月的刑期。被告於今年8月認罪，檢方最後建議法官按低限判刑，即37個月。8日開庭，被告律師董克文強調，被告是在不明法律，不知回扣為非法的情況下違法。且目前日間護理中心出現的亂象與政府沒有提供足夠的培訓和警示也有關係，這是政府的責任，希望法官能輕判。

黃萱迪發言表示自己三歲失去父母，幾經波折到美國尋夢。她說開設日間護理中心出自好心，希望法官給她機會，她會設法為社區做好事。

檢方指，被告來美國尋夢，卻用欺騙的手段致富，必須受到懲罰。法官表示，被告已經認罪懺悔；但律師稱被告在無意中犯法，這是站不住腳的。不過，被告的丈夫身患癌症 ，正需要人照顧。考慮這一因素，決定判處兩年緩刑，沒收財產150萬元，並支付賠償150萬元，賠償款將按被告今後收入的逐年10%扣除。