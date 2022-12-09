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費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分

砸死馬桂英 遊民認罪判刑20年

記者鄭怡嫣╱紐約報導
佩雷斯。(市警局提供)
佩雷斯。(市警局提供)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)8日宣布，涉嫌在去年11月底、用石頭重砸華裔婦女馬桂英頭部致死的33歲佩雷斯(Elisaul Perez)，認一級過失殺人罪(manslaughter)，將被判刑20年及五年獄後監管(post-release supervision)。凱茲表示，馬桂英的親友仍悲痛，一場無端且殘忍的襲擊奪走一條生命，被告遭重判，合乎法理。

根據法庭文件，報住在布碌崙(布魯克林)的佩雷斯，日前認罪一級過失殺人罪名，皇后區高等法院法官雅文斯基(Michael Yavinsky)表示，將在1月10日宣判。

此前，經市警公民仇恨犯罪審查小組建議，該案曾以可能涉嫌「仇恨犯罪」，由市警仇恨犯罪小組(Hate Crimes Task Force)重新立案調查，然而，佩雷斯最終並未被控仇恨犯罪。

據悉，佩雷斯為遊民，有14次被捕紀錄，該案發生前一年，有至少九起不同的案件尚在審理，控罪包括搶劫、攻擊與公然猥褻等；他曾在去年9月，涉嫌用木頭從背後攻擊了另一名亞裔女性，但僅被控輕罪三級攻擊。

本報先前報導，2021年11月26日早8時，馬桂英在皇后區可樂娜(Corona)97街夾38大道附近清掃人行道，兩人發生口角，佩雷斯用石頭砸她的頭部，馬桂英一度命危，昏迷近一個月後甦醒，並在今年2月初恢復意識，但不久因併發症離世，享年62歲。馬桂英與丈夫來自遼寧省撫順市，從撫順特鋼廠退休後，2017年來美。親友眼中，她樂觀積極，關心他人。

該案原控攻擊及非法持有武器罪，馬桂英過世後，加控二級謀殺及一級過失殺人罪。社區及民代廣泛關注，要求嚴懲歹徒。

馬桂英。(親友提供)
馬桂英。(親友提供)

仇恨犯罪 皇后區 亞裔

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