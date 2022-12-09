紐約客談╱ 淪為曇花一現的「亞洲現象」

號稱「十年磨一劍」的百老匯 新劇KPOP，上演不到兩周就因票房冷而難以繼續，著實給認為「韓流」已成功入駐美國社會的「幻想」一記現實的「耳光」。

不提投資1400萬元難以收回，均價32.06元的門票也創百老匯史上新低。許多人不禁懷疑，難道美國媒體那些高到驚人的KPOP數字是虛的嗎？KPOP已成功走進歐美市場的現象也是假的嗎？其實不然。KPOP作為新生代的亞洲年輕文化，在美國擁有知名度是真，但有願意真金白銀砸錢的「死忠粉」是假；哪怕有，也是「星星之火不足以燎原」，僅集中在某幾個明星上，難以形成如美國流行文化的席捲之勢。

BLACKPINK 和BTS 作為當前兩大歐美地區最具知名度的韓國偶像團體，是韓國娛樂產業自上世紀90年代末崛起後，目前「從韓國走得最遠」的代表，不僅獲告示牌(Billboard)榜首、「時代雜誌」年度巨星、美國人民選擇獎等，海外巡演也是場場爆滿。

究其原因，BLACKPINK和BTS背後的公司是深耕韓國娛樂產業多年的「大拿」，在2010年代初就精心策劃這樣的偶像團體，目標就是「走出韓國、走向世界」，優先挑選有海外和韓國雙重國籍、英語講得如同母語者，聘請歐美音樂和舞蹈專家訓練。

反觀百老匯KPOP，從歌曲的創作和故事的創意上，都有深深的韓國文化烙印，不足以帶給美國觀眾爆裂性的衝擊和認同感。而終究作為外來文化的KPOP，目前仍然是靠美國的年輕市場關注、多半靠著新鮮感支撐；所以當出品的內容缺乏與美國文化融合，也難逃淪為曇花一現的「亞洲現象」。