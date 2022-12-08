我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯華女為夫辦綠卡 「反覆」下場慘

中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

台灣會館周六放電影 台裔導演相見歡

紐約訊
活動海報。(主辦單位提供)
活動海報。(主辦單位提供)

台灣會館將於10日(周六)下午3時至5時免費放映紐約台灣和台裔新生代電影導演的多部短片，科幻、前衛、劇情、喜劇、以及精選紀錄片，製作人及導演並將進行問答，現場還有茶與咖啡和輕食。

放映短片包括：I, Puppet (我，戲偶)，潘宣羽(Hsuan Yu Pan)、Isaac，王䕒安(Ja-Ann Wang)、End of Summer，郭筑萱(Serena Kuo)、美豬肉圓(Piglet Piglet)，林宗諺(Lin Tsung-Yen)、Last Chance Ginkgo(龍)，Theresa Loong、In Sync， 謝宗楷(Eddie Shieh)、未完成電影(An Unfinished Film)，林奕彊(Yi-Chiang Lin)、便當(Lunchbox)，胡安妮(Anne Hu)。

活動由台裔導演胡安妮策畫，獲得皇后區藝術委員會，紐約市文化事務部部分補助。台灣會館地址：法拉盛北方大道137-44號。限18歲以上人士入場觀看。預約網址：https://www.eventbrite.com/e/afternoon-at-the-movies-tickets-476596471877。

導演 電影 法拉盛

上一則

多元實習&讀懂選票 黃敏儀兩提案過關

下一則

王嘉廉10日免費施打新冠和流感疫苗

延伸閱讀

陳冠希23歲曾狂戀劉嘉玲 暖心包紮傷口珍貴畫面曝光

陳冠希23歲曾狂戀劉嘉玲 暖心包紮傷口珍貴畫面曝光
「阿凡達2」首映全球轟動 媒體狂讚：比首集更好看

「阿凡達2」首映全球轟動 媒體狂讚：比首集更好看
曾經鬧翻 凱特溫絲蕾隔25年再合作詹姆斯卡麥隆

曾經鬧翻 凱特溫絲蕾隔25年再合作詹姆斯卡麥隆
上甘嶺作者、電影名編劇 陸柱國94歲辭世

上甘嶺作者、電影名編劇 陸柱國94歲辭世
華裔女導演 獲獎紀錄片12/9上映

華裔女導演 獲獎紀錄片12/9上映

熱門新聞

成人日間中心成立初衷是為讓長者老有所依，在子女上班時，有精神寄託。圖非涉事中心。(本報檔案照)

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

2022-12-01 07:36
法拉盛138街的合作公寓日前收到「天價」電費帳單，樓內的華人用戶指，11月電費比去年全年電費要高近七倍。(記者牟蘭／攝影)

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

2022-12-04 07:13
紐約市一名醫護人員2日早晨在布魯克林一個地鐵站內，遭一名陌生女子往臉部潑灑腐蝕性液體。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(本報檔案照)

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

2022-12-02 11:13
哥大抗議中國「清零政策」 亞男將與會學生打暈。 (市警提供)

哥大抗議中國「清零政策」 女學生遭亞男擊頭數次昏倒

2022-12-02 15:11
華埠地鐵站搶劫緬甸華婦致死案今判，羅賓遜獲囚1至3年。(市警提供)

獨家／紐約地鐵搶劫致華婦死亡 判了…非裔嫌犯隨時可出獄

2022-12-01 16:17
林齊榮的親人造訪亞總會，尋求社區援助。(亞總會提供)

奧州大麻農場打工裝修 紐約華男遇橫禍喪命

2022-11-30 14:12

超人氣

更多 >
好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉

好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉
馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了
馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO
科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？

科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？
流感季節到 家裡隨時備好這5類食物

流感季節到 家裡隨時備好這5類食物