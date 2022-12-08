台灣會館周六放電影 台裔導演相見歡
台灣會館將於10日(周六)下午3時至5時免費放映紐約台灣和台裔新生代電影導演的多部短片，科幻、前衛、劇情、喜劇、以及精選紀錄片，製作人及導演並將進行問答，現場還有茶與咖啡和輕食。
放映短片包括：I, Puppet (我，戲偶)，潘宣羽(Hsuan Yu Pan)、Isaac，王䕒安(Ja-Ann Wang)、End of Summer，郭筑萱(Serena Kuo)、美豬肉圓(Piglet Piglet)，林宗諺(Lin Tsung-Yen)、Last Chance Ginkgo(龍)，Theresa Loong、In Sync， 謝宗楷(Eddie Shieh)、未完成電影(An Unfinished Film)，林奕彊(Yi-Chiang Lin)、便當(Lunchbox)，胡安妮(Anne Hu)。
活動由台裔導演胡安妮策畫，獲得皇后區藝術委員會，紐約市文化事務部部分補助。台灣會館地址：法拉盛北方大道137-44號。限18歲以上人士入場觀看。預約網址：https://www.eventbrite.com/e/afternoon-at-the-movies-tickets-476596471877。
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