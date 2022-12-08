紐約州健保 12月15日前註冊1月1日生效

2023健保論壇。(主辦單位提供)

紐約州健保 市場(NY State of Health)現已開放供有意加入或續保者註冊合格健康保險計畫(Qualified Health Plan)，開放註冊將會延續到公共衛生緊急事件期間。符合 Essential Plan、Medicaid 或 Child Health Plus資格的新參保人可隨時參保。有意在1月1日生效者，需在今年12月15日前註冊，以避免醫保缺口。

紐約州健保市場合同管理專員陳敏敏(Minmin Chen)提醒，2023年加入合格健保計畫者能享受擴大的聯邦稅額抵免，開放登記保費 不會增加。如果仔細比較，甚至能找到更划算的計畫。

陳敏敏介紹，健康保險計畫分為白金、金、銀、銅四級，包含福利、費用分攤及自付額均不同。即便未使用保險，每月仍應付保費，看診時也該支付計畫所需的任何分擔費用。保費是比較不同健保計畫時的重點，但仍有其他因素需考慮，如自己熟悉的醫生或醫療設施是否在計畫網絡內。某些幾乎可看所有醫生、醫院，某些則有限制或對網路外醫生服務額外收費，還需確保服用的藥物包含在計畫的藥物名冊中。

對於許多人關心是否能負擔的起，陳敏敏表示，紐約州健保市場可根據家庭或個人需求，幫忙尋找可負擔、高品質的健保計畫。根據收入，將有可能符合補助資格以減低保費；顯著擴大的聯邦稅額抵免，意味著更多的紐約客將符合資格。基本保險計畫(The Essential Plan)也將持續為所有參保者提供免保費、免自付額和低成本分攤的保險，還包括了免費視力及牙科福利。

有多種方法加入紐約州健保市場並取得幫助，如果需要一對一協助，也有經認證的專員協助完成投保程序，並評估是否符合保費補助資格，可至網站：info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor尋求服務；紐約州健保市場客戶服務中心(NY State of Health Customer Service Center)亦可提供協助，上班時間為周一至周五早8時至晚8時，周六早9時至下午1時，歡迎致電1(855)355-5777。紐約州健保市場針對紐約客提供多語言的協助，可造訪網站：NYStateOfHealth.ny.gov。該網站提供線上工具，讓使用者可輕鬆地同時比較各種計畫並估算保費，還能查找醫生或醫療設施以確保在計畫的網絡內。

為幫助讀者更進一步了解2023年的健保變化，世界日報與紐約州健保市場合作，將於12月10日(周六)中午12時至下午4時舉行「2023健保論壇」活動，地點在法拉盛喜來登酒店2樓宴會廳。現場將邀請專家、社區醫療機構及健保公司，講解最新健保資訊，申請流程須知、紅藍卡計畫福利、冬季保健及醫療保險相關主題，也會保留時段為民眾答疑解惑。除免費健康篩檢、攤位諮詢外，並有豐富獎品抽獎。喜來登酒店地址為法拉盛39大道135-20號。座位有限，報名專線: (718)746-8889分機6309，或在手機或電腦輸入網址報名: bit.ly/wj1210。