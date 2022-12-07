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牽手第22小學 佛光山募玩具送病童

記者鄭怡嫣／紐約報導
佛光山攜皇后區第22小學為社區送暖。(記者鄭怡嫣╱攝影)
佛光山攜皇后區第22小學為社區送暖。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約佛光中文學校及皇后區22公立小學，6日整理並包裝近200份全新玩具，將在歲末新年前，贈送給法拉盛與鄰近社區的三家醫院病童及需要幫助的學童，在寒冬送上溫暖。

每年12月5日為國際義工日 (International Volunteer Day)，翌日，佛光中文學校與第22小學展開行動，該校近40名學生至佛光山紐約道場，共同行善。校長覺麟法師介紹，此次活動定名「社區送暖亮光耀，花開四季行三好」，募集玩具幫助有需要的社區兒童，自11月17日啟動以來，已收到近千份玩具，望在回饋社區同時，也能從小教導孩子們做好事、說好話、存好心以踐行「三好」。

州參議員劉醇逸曾就讀第22小學，他鼓勵兒童立願做好事，也可以為其他孩子樹立典範。國會議員孟昭文及第22小學校友市議員黃敏儀，也透過代表致意。募集的玩具將在19日，分別送至紐約長老會康乃爾醫院(NYP/Weill Cornell/NYPQ)、紐約市立醫院皇后分院(NYC Health + Hospitals/Queens)、聖瑪麗兒童醫院(St. Mary's Healthcare System for Children)以及第22小學的弱勢家庭學童。

法拉盛 紐約市 皇后區

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