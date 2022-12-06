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租霸拒搬還騷擾 華裔房東籲修法

記者鄭怡嫣╱紐約報導
小房東集體向州議員訴說趕不走租霸反被騷擾的經歷。(臧東慧提供)
小房東集體向州議員訴說趕不走租霸反被騷擾的經歷。(臧東慧提供)

紐約市居民聯盟及包括華人在內的十名小房東，5日聯合向皇后區州參議員艾達博(Joseph Addabbo)陳情，訴說趕不走租霸反被騷擾的經歷，呼籲州府立即停止「緊急租金援助計畫」(Emergency Rental Assistance Program，簡稱ERAP)申請，加快房屋法庭審理速度。

皇后區Maspeth小房東林Henry表示，一對外族裔夫妻帶著孩子入住三個月後，便開始以沒有工作為由不繳房租，如今已有21個月未收到租，上庭提告，對方則以無律師、資料未準備齊全等藉口延期，最近一次聆訊，又以正在申請ERAP為由再度延期。他指紐約州的法律偏袒租客，有時未免夜長夢多，小房東只能選擇和租客庭外和解，但還被索取搬家費。

森林小丘的房東郭女士，與一對帶著孩子的租客夫妻合住，她表示，房客已兩年沒繳房租，男租客有家暴史，不斷騷擾，甚至放狗嚇她，當她報案時，警察也未立案報告。租客還作假申請ERAP，被發現後申請遭拒。法官只聽信租客一面之詞，她一言未發，驅逐案已遭法官駁回，「到法庭希望被公正對待，沒有想到是這樣的結果」。

組織人紐約市居民聯盟臧東慧表示，此次陳情有四大訴求：希望州府停止ERAP的申請；提高房屋法庭的審理效率；若涉及租客騷擾或威脅房東，應立即採取驅逐等執法措施；希望警方在房東報警時能及時立案。

艾達博表示，將致電州長辦公室，詢問行政上予以房東幫助的可能性，他也鼓勵小房東，向更多議員陳情，而若警方未立案，則可向市民投訴審查委員會(Civilian Complaint Review Board)提交報告。

小房東集體向州議員訴說趕不走租霸反被騷擾的經歷。(臧東慧提供)
小房東集體向州議員訴說趕不走租霸反被騷擾的經歷。(臧東慧提供)

房東 租客 紐約市

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