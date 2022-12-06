青少年談槍枝管制 日落公園周四辯論

由布碌崙州眾議員寇頓、亞裔社區中心以及愛寫作中心合辦的青少年辯論比賽，定於8日在日落公園舉行。(記者顏潔恩╱攝影)

由布碌崙 (布魯克林)州眾議員寇頓(William Colton)、亞裔 社區中心以及愛寫作中心合辦的青少年辯論比賽，定於8日(周四)在日落公園舉行，邀請家長陪同孩子出席觀賽。

寇頓表示，幾年前曾與教育組織合作，在班森賀舉行辯論大賽；他曾是教育工作者，辯論對年輕人的思維發展很有幫助，不僅學習表達自己，也能培養自信。

寇頓的幕僚長莊文怡表示，這次的辯論主題與「槍枝管制」有關，參賽名額已滿，但鼓勵家長帶孩子旁聽；她指，主題是由高中生義工所討論出來，是他們感興趣、或對生活有直接關係的課題，例如移民政策、網路遊戲對學生的影響等。

另外這次活動乃是試行計畫，接下來爭取每月辦一次，並提供訓練給感興趣的學生，歡迎報名；主辦方稱，辯論除是對大腦的訓練外，也提供各族裔了解彼此的機會，發揮團隊精神同時增進社區和諧。

當日的評審除寇頓、莊文怡外，還有紐約市高等法院法官梅蘭德茲(Connie Melendez)、哈佛畢業生兼愛寫作中心創辦人陳曦；每次比賽將爭取邀請各領域的成功人士，不僅對學生的辯論能力給予反饋，也邀請評審們分享他們的人生經歷，啟發學生發掘潛能。

以梅蘭德茲為例，出身自移民家庭 的她常舉辦社區活動，向高中及大學生授課，協助他們了解司法程序；她認為自身的義務不僅是審理案件，也要深入社區組織公民活動，引導學生選擇人生道路。

比賽將於8日(周四)在亞裔社區中心舉行，地址是布碌崙61街746號，可電郵至[email protected]報名出席。