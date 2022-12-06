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與傳統亞裔認知衝突「波霸自由派」惹議

記者鄭怡嫣╱紐約報導

哈佛大學招生歧視案廣受矚目，一篇由哥倫比亞大學社會學教授李Jennifer撰寫的文章引起爭議。她稱亞裔學生往往從他們的族裔身分中獲益，因為他們被視作聰明用功，為老師另眼相待。部分亞裔則以「波霸自由派」(Boba Liberal)譴責李Jennifer，在一代及二代亞裔文化及認知衝突日漸凸顯的當下，該詞也成了熱議詞彙。

「波霸自由派」，通常指在西方國家生活、中上階層、二代或三代移民的自由派亞裔，他們以亞裔背景，在主流社會代表亞裔族群發聲，卻過於尋求主流文化的接納，因此對於真正的亞裔議題，缺乏清晰的立場，並與一代移民工薪階層及底層的生活與社區脫節。

台灣移民及專欄作者趙慶華，近日也著專文探討這一話題，文章中的亞裔主角也表達擔憂，通常波霸自由派占據主流媒體報導亞裔的主要篇幅，然而他們很少為亞裔社區宣傳，而是花更多時間，對亞裔反非洲裔的行為等提出告誡，這很令人沮喪，只是在幫助自己更好地融入自由派的圈子。

作為一代移民，臧東慧對這一現象也感同深受，他表示，許多亞裔選擇性地忽視移民經歷的艱難，把亞裔家長與孩子辛勤耕耘和家庭犧牲，得來教育上的成功，扭曲成亞裔特權，或者人云亦云、附和時髦並且占據輿論主導地位。

他也說，並不會使用「波霸自由派」、「波霸自由主義者」這些熱議詞彙，也不會使用任何貶低個人性(personal)的詞彙，「要駁斥他的觀點，而不要作個人攻擊」。

亞裔 移民 招生

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