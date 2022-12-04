雨天視線差 亞裔男北方大道撞傷行人

一名亞裔男子於3日上午11時左右駕駛廂型車到北方大道交博生大道附近時，撞傷一名過路的行人。(記者牟蘭╱攝影)

3日上午紐約市迎來大雨導致視線不佳，位於皇后區法拉盛 北方大道交博生大道(Parsons Blvd)附近發生一起車禍 ，一名亞裔 駕駛撞倒過路行人，受害者頸部受傷，急救人員趕到後將傷者送往附近醫院急救，暫無生命危險，警方提醒民眾，雨天應更謹慎駕駛，與前車保持距離，避免意外發生。

影音來源：記者牟蘭

根據警方消息，市警109分局3日上午發生一起車禍，一名亞裔中年男子於當天上午11時左右駕駛廂型車到北方大道交博生大道附近時，撞傷一名過路的行人，造成對方頸部受傷；涉事駕駛留在現場接受調查，期間為受害人打傘，配合急救人員救援，他指自己正常駕駛，並沒有闖紅燈。

警方指，受害人已送往附近醫院急救，車禍事故原因尚在調查中，沒有逮捕任何人；案發路段近年來發生多起車禍，一名韓裔老婦於三年前的新年夜過馬路時被撞，附近一家咖啡店老闆指，相關路段的車速較快，她過馬路時也感到害怕，提醒路人遵守交通燈，從斑馬線過馬路。

根據警方消息，2日晚10時59分左右，在法拉盛附近的秋園丘范威克快速道路(Van Wyck Expressway)高速公路發生一起致命車禍；一名31歲男子安格民(Luis Angamarca)駕駛一輛本田轎車行駛至附近路段時，撞上一輛停在緊急車道上拋錨的卡車，28歲副駕駛乘客因傷重不治。