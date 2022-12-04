遭潑腐蝕液體留下永久傷疤 受害護士不敢再搭地鐵

警方正通緝該名涉用腐蝕性液體在地鐵站隨機襲擊他人的女嫌。(市警提供)

紐約市一名女護士日前在布碌崙(布魯克林)地鐵站 內，遭陌生女子潑灑腐蝕性液體，面部嚴重灼傷；她在被攻擊後出現創傷後壓力症候群(PTSD)症狀，也表示短期內不敢再搭地鐵。

2日凌晨1時左右，21歲的非洲裔女護士搭乘列車到國王郡醫院(Kings County Hospital)上班，在Winthrop街地鐵站下車時，遭到另一名陌生非洲裔女子尾隨；據稱兩人在月台上曾發生口角，陌生女子隨後朝女護士的面部拋擲裝有腐蝕性液體的瓶子。

不願透露姓名的受害者表示，在車廂內就看出對方肢體語言有暴力傾向，身為土生土長的紐約客，她很快察覺不對勁，拿出手機 拍攝；不料下車後對方一路尾隨，趁上台階不注意時，朝她丟腐蝕性液體。

「我不覺得自己會好起來，這將是一輩子的創傷經歷」，她在接受主流媒體採訪時表示，明顯出現創傷後壓力症候群症狀；回想當下情形，受害女護士表示，她瞬間感到劇烈的燒傷，「當下並沒有想著要抓到攻擊者，第一件做的事就是尋求醫療，因為完全不知道那是什麼東西。」

女護士表示，短期內不敢再搭地鐵；大都會 運輸署(MTA)執行長利伯(Janno Lieber)針對此表示，正與市警配合調查，但若嫌犯患有精神疾病，也呼應市長亞當斯(Eric Adams)正在推行的相關政策，並建立更多心理健康治療床位；「我們須建立一個系統，讓嚴重精神患者遠離公眾場所，並送他們到可獲得妥善治療的地方。」