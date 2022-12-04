節日季遊客湧入 曼哈頓竊案大增
紐約市進入節日季，大批遊客湧入，曼哈頓多區偷盜及主要罪案上升明顯，不僅外來者成為嫌犯下手目標，曼哈頓華埠轄區以年長者為作案對象的偷竊案也時常發生，警方提醒民眾外出留意。
根據市警數據顯示，中城北區警署包括鑽石區(Diamond District)、聖派翠克大教堂(St. Patrick's Cathedral)、劇院區(Theatre District)、餐飲街(Restaurant Row)、無線電音樂廳(Radio City Music Hall)和洛克菲勒中心等遊客集中景點，在今年截止目前，重罪率比去年增加了47%，搶劫案件激增19%，重竊案從1120起增至1786起，同比上升近60%，輕竊案從1786起增至2516起，上升41%。
中城南區警署的主要犯罪案件激增了50%，其中包括麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)、梅西百貨(Macy's)先鋒廣場(Herald Square)旗艦店；與去年相比，搶劫案件激增51%，重竊案從1266起增至2085起，上升65%，輕竊案從2039起增至3078起，上升了51%。
數據顯示，下城搶劫、盜竊案頻發的蘇活區布鲁明黛(Bloomingdale)百貨店，位於華埠轄區市警五分局境內；該分局重罪率增加了45%，其中搶劫增加了42%，重竊案從366起增至563起，上升54%，輕竊案從591起增至876起，上升48%。
為此市警在一個月前專門成立一支反扒小組(Citywide Pickpocket Team)，警員接受專門訓練找出伺機尋找目標下手的歹徒，包括識別慣犯的面孔。
警方提醒民眾，後背包要記得扣好拉鍊，避免貴重物品外放，而是放在目光所及處；在乘坐地鐵時，使用專用候車處，或選擇臨近列車員的車廂上車，若被人「無意」撞到，要格外留心對方行為並檢查隨身財物，隨身首飾也盡量避免外露，時刻保持與他人距離。
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