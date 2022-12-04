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強制精神病患送醫 執法者：困難重重

記者張晨╱紐約報導
強制執法送精神病患就醫，市警、消防局有心無力。(記者張晨╱攝影)
強制執法送精神病患就醫，市警、消防局有心無力。(記者張晨╱攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布無論精神病患意願，執法人員均可強制將其送醫的新規，遭到各界批評質疑；市警工會、市消防局工會都紛紛表示，在如今人手短缺、無指導及資源支持的情況下，執法不但困難重重更有可能使現場響應人員陷入危機。

紐約市應急人員工會Local 2507主席巴茲雷(Oren Barzilay)表示，成員經常受到被救助者的攻擊，新規下將加劇人員每天面對的危險，「市府並沒有對這些可能受到的攻擊採取措施，這樣的情況只會變得更糟。」

一些專業醫療人士也對亞當斯的新政「不抱希望」；「急診室病患為了一張床位，要等上五、六天，警察帶精神病患者到醫院做評估是件好事，但之後醫院卻沒有資源，能夠支持這項強制措施所帶來的長期影響。」

市消防局急救部門工會主席瓦睿爾(Vincent Variale)表示，根據新指令，急救人員在運送精神病人到醫院時仍需要警察護送；「那些通常一言不發的患者尤其需要小心，因為他們隨時都可能爆炸；而在這種情況下，誰都不想單獨和他們坐在救護車後面。」

市警察工會(Police Benevolent Association)則敦促市府提供「明確的指導和培訓」；市警巡邏指南目前指導警員使用「危機溝通技巧」(crisis communication techniques)，試圖說服人們自願去醫院評估。

指導還建議警員應保持安全距離，理想情況下是大於或等於20呎，只有在「有理由防止嚴重的人身傷害或死亡」時，才應該使用武力。

主席林奇(Patrick Lynch)在一份聲明中說，「當警員履行這些職責時，需要領導人的支持。最重要的是，我們需要領導人認識到，每一項新責任都是對隊伍目前面臨人手嚴重不足、工作過度、工資過低的繼續施壓。 」

市警總局則表示，「目前正在調整其政策、指導和培訓，以符合市長的指示。 」

警察 亞當斯 紐約市

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