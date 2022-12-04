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法拉盛最大聖誕樹 「天廣新天地」點燈

記者牟蘭／紐約報導
天廣新天地日前舉辦聖誕節點燈儀式，吸引大量民眾參與；右一起為柯立人、李芝璇、杜彼得、劉醇逸、余鈿崧與109分局社區聯絡官黃凌欽等。(記者牟蘭／攝影)
天廣新天地日前舉辦聖誕節點燈儀式，吸引大量民眾參與；右一起為柯立人、李芝璇、杜彼得、劉醇逸、余鈿崧與109分局社區聯絡官黃凌欽等。(記者牟蘭／攝影)

位於皇后區法拉盛37大道的天廣新天地(Tangram)購物中心，日前為商場的聖誕樹舉辦點燈儀式，主辦方指，這棵聖誕樹高50呎，是皇后區今年最大的聖誕樹之一，將會聳立在購物中心內直到明年1月的第一周結束，歡迎民眾前來觀賞。

耗資8億元，今年年初開放的天廣新天地購物中心，近日舉辦聖誕樹點燈儀式，邀請州參議員劉醇逸、市警109分局局長霍爾(Louron E. Hall)、法拉盛華人工商促進會(FCBA)首席顧問杜彼得、 法拉盛商業改進區(BID)執行主任余鈿崧與市議員黃敏儀辦公室幕僚長柯立人等參加當天活動，吸引近百民眾到場觀看。

活動由身穿傳統服飾的唱詩班開場，各族裔的青少年與孩子帶來表演，其中包括斯特恩(Roberta Stern)帶領「大頸芭蕾舞團」(Great Neck Ballet)預演的「魔法玩具店」(La Boutique Fantasque)；聖誕老人以及與會民眾倒數十聲，見證聖誕樹的燈光被點亮。

美國富頓集團執行副總裁李芝璇(Helen Lee)表示，打造天廣新天地的原因之一，是為社區提供新的交流場地，在此點亮聖誕樹，豐富社區節日季裝扮；她指，這棵聖誕樹高50呎，是法拉盛今年最大的聖誕樹，也是皇后區最大的節日樹木之一。

劉醇逸表示，天廣新天地的聖誕樹點燈讓法拉盛得以與「洛克菲勒中心」(Rockefeller Center)媲美，成為社區節日季的新地標，希望吸引更多民眾來法拉盛享受佳節氛圍。

杜彼得表示，過去數年來，由美國富頓集團(F&T Group)開發的天廣新天地等項目，對華人社區產生正面影響，讓主流社會看到華人的力量，當天的聖誕樹為華社添彩，特別前往支持。

天廣新天地還將在13日(周二)下午4時到7時、17日(周六)中午12時到下午3時，及20日(周二)下午4時到7時，提供聖誕老人合照環節，參與詳情請登錄https://retail.tangramnyc.com/whats-happening/查詢。

天廣新天地日前舉辦聖誕節點燈儀式，吸引大量民眾參與。(記者牟蘭／攝影)
天廣新天地日前舉辦聖誕節點燈儀式，吸引大量民眾參與。(記者牟蘭／攝影)
天廣新天地日前舉辦聖誕節點燈儀式，吸引大量民眾參與。(記者牟蘭／攝影)
天廣新天地日前舉辦聖誕節點燈儀式，吸引大量民眾參與。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 皇后區 華人

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