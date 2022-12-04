台灣商會46屆年會 多位民代同賀

紐約台灣商會3日在法拉盛喜來登酒店舉辦第46屆年會，李光章、劉醇逸、曲怡文與林凱倫等均參加當日活動支持。(記者牟蘭／攝影)

紐約台灣商會3日在法拉盛喜來登酒店舉辦第46屆年會紀念餐會，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章、州參議員 劉醇逸、候任州參議員曲怡文與皇后區 民事法庭法官林凱倫等參加當天活動支持；會長白育青表示，這些民代透過努力經營，在選舉中獲勝，融入主流社會，彰顯華人之光。

當晚年會由台灣商會前任會長莊振輝主持，卸任商會會長江俊霖與商會代表等均到場參加；白育青感謝與會來賓到訪，當日活動邀請多位民代參加，旨在彰顯新移民 美國夢無限可能。

白育青說，此次商會繼去年邀請皇后學院與皇后區社區學院的校長來參加後，今年邀請約克學院(York College)伊能絲校長(Berenecea Eanes)前來參加；他指，疫後人力短缺，希望透過與當地大學合作，找到優秀人才，日後為企業服務，助商業蓬勃發展。

李光章表示，紐約台灣商會成立46年，是北美地區最早成立的商會之一，期間蓬勃發展，從未停止耕耘社區關係及支持台灣，未來經文處會繼續促進台美間的經濟貿易發展。

作為州參議會史上首位亞裔女議員，曲怡文表示，她多年前從台灣移民來美，台灣是她的第一個家，美國是她的第二個家，她榮幸當日受邀參加當天的活動，承諾未來加強台美關係，促進兩方的經濟交流。

蔡仁泰於1976年創立紐約台灣商會，是全美、全世界第一個以「台灣商會」為名、以商業性質結合的海外台灣人團體，46年來透過商業活動與主流商業人士合作，創造商機，擴展台灣在海外的經濟與社會實力。