台灣商會46屆年會 多位民代同賀
紐約台灣商會3日在法拉盛喜來登酒店舉辦第46屆年會紀念餐會，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章、州參議員劉醇逸、候任州參議員曲怡文與皇后區民事法庭法官林凱倫等參加當天活動支持；會長白育青表示，這些民代透過努力經營，在選舉中獲勝，融入主流社會，彰顯華人之光。
當晚年會由台灣商會前任會長莊振輝主持，卸任商會會長江俊霖與商會代表等均到場參加；白育青感謝與會來賓到訪，當日活動邀請多位民代參加，旨在彰顯新移民美國夢無限可能。
白育青說，此次商會繼去年邀請皇后學院與皇后區社區學院的校長來參加後，今年邀請約克學院(York College)伊能絲校長(Berenecea Eanes)前來參加；他指，疫後人力短缺，希望透過與當地大學合作，找到優秀人才，日後為企業服務，助商業蓬勃發展。
李光章表示，紐約台灣商會成立46年，是北美地區最早成立的商會之一，期間蓬勃發展，從未停止耕耘社區關係及支持台灣，未來經文處會繼續促進台美間的經濟貿易發展。
作為州參議會史上首位亞裔女議員，曲怡文表示，她多年前從台灣移民來美，台灣是她的第一個家，美國是她的第二個家，她榮幸當日受邀參加當天的活動，承諾未來加強台美關係，促進兩方的經濟交流。
蔡仁泰於1976年創立紐約台灣商會，是全美、全世界第一個以「台灣商會」為名、以商業性質結合的海外台灣人團體，46年來透過商業活動與主流商業人士合作，創造商機，擴展台灣在海外的經濟與社會實力。
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