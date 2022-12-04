聲援「白紙運動」 法拉盛華人集會抗議

華裔民主運動人士3日下午在皇后區法拉盛集會，抗議中國當局，聲援國內「白紙運動」。(許振輝／攝影)

華裔民主運動人士3日下午在皇后區法拉盛 集會，抗議中國當局，聲援國內「白紙運動 」；與會者沿著緬街向北遊行，沿途舉橫幅、喊口號，吸引百餘人到場參與。

3日在緬街旁的凱辛納走廊公園舉辦的抗議集會，以「聲援國內同胞、呼籲取消封控、罷免習近平、建立民主中國」為主題，組織形式主要是由特邀嘉賓和聽眾自願發表演講；與會者多為活動在法拉盛社區的中國民主運動黨團組織及附近居民，演講後與會者再沿著緬街一路向北，走到北方大道路口結束。

活動主辦方的紐約基督徒公義聯盟主席邵俊牧師表示，法拉盛是海外華人人口最集中的地方之一，活動選在法拉盛，是希望更多關心中國命運的海外華人都能來這裡發出自己的聲音。

聲援白紙運動的相關活動在紐約市遍地開花，此前運動人士在曼哈頓 也舉辦過多場抗爭運動，不過與過去幾場活動相比，法拉盛的集會參與人數較少。

青年民主運動者、中國民主黨全國委員會執行長陳闖創分析，這是因為在海外積極發聲的人群存在世代差異，很多年輕人與老輩民主運動者之間缺乏溝通；陳闖創在上月底也參加了在曼哈頓中國駐紐約總領事館的千人集會。

根據陳闖創觀察：「在凱辛納公園集會的人很少戴口罩，因為這些『老民運』很多早已名聲在外，無需隱藏身份；而在曼哈頓的活動者普遍較為年輕而且不是專業的運動人士，為了安全，必須把自己包裹得嚴嚴實實。」