我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

聲援「白紙運動」 法拉盛華人集會抗議

記者許君達/紐約報導
華裔民主運動人士3日下午在皇后區法拉盛集會，抗議中國當局，聲援國內「白紙運動」。(許振輝／攝影)
華裔民主運動人士3日下午在皇后區法拉盛集會，抗議中國當局，聲援國內「白紙運動」。(許振輝／攝影)

華裔民主運動人士3日下午在皇后區法拉盛集會，抗議中國當局，聲援國內「白紙運動」；與會者沿著緬街向北遊行，沿途舉橫幅、喊口號，吸引百餘人到場參與。

3日在緬街旁的凱辛納走廊公園舉辦的抗議集會，以「聲援國內同胞、呼籲取消封控、罷免習近平、建立民主中國」為主題，組織形式主要是由特邀嘉賓和聽眾自願發表演講；與會者多為活動在法拉盛社區的中國民主運動黨團組織及附近居民，演講後與會者再沿著緬街一路向北，走到北方大道路口結束。

活動主辦方的紐約基督徒公義聯盟主席邵俊牧師表示，法拉盛是海外華人人口最集中的地方之一，活動選在法拉盛，是希望更多關心中國命運的海外華人都能來這裡發出自己的聲音。

聲援白紙運動的相關活動在紐約市遍地開花，此前運動人士在曼哈頓也舉辦過多場抗爭運動，不過與過去幾場活動相比，法拉盛的集會參與人數較少。

青年民主運動者、中國民主黨全國委員會執行長陳闖創分析，這是因為在海外積極發聲的人群存在世代差異，很多年輕人與老輩民主運動者之間缺乏溝通；陳闖創在上月底也參加了在曼哈頓中國駐紐約總領事館的千人集會。

根據陳闖創觀察：「在凱辛納公園集會的人很少戴口罩，因為這些『老民運』很多早已名聲在外，無需隱藏身份；而在曼哈頓的活動者普遍較為年輕而且不是專業的運動人士，為了安全，必須把自己包裹得嚴嚴實實。」

不過，陳闖創也表示，在專制政權的反抗者中包含著懷有各種不同訴求的群體，從各自的角度出發、去努力爭取一個共同的結果是很正常的事。只要更多的人敢於走出來、發出聲，就是值得欣慰的。

華裔民主運動人士3日下午在皇后區法拉盛集會，抗議中國當局，聲援國內「白紙運動」。...
華裔民主運動人士3日下午在皇后區法拉盛集會，抗議中國當局，聲援國內「白紙運動」。(許振輝／攝影)
法拉盛百餘人冒雨頂風集會聲援世界各地華人的抗爭運動。(記者許君達／攝影)
法拉盛百餘人冒雨頂風集會聲援世界各地華人的抗爭運動。(記者許君達／攝影)
民主運動人士陳破空在聲援活動中發表演講。(記者許君達／攝影)
民主運動人士陳破空在聲援活動中發表演講。(記者許君達／攝影)

法拉盛 曼哈頓 白紙運動

上一則

雨天車禍頻發 亞裔男北方大道撞傷行人

下一則

長島轎車超速翻覆 18歲華女乘客不治

延伸閱讀

雨天車禍頻發 亞裔男北方大道撞傷行人

雨天車禍頻發 亞裔男北方大道撞傷行人
獨家／亞裔男紐約法拉盛超市偷飲料 刺傷華人店員

獨家／亞裔男紐約法拉盛超市偷飲料 刺傷華人店員
推廣美食 台灣糕餅節法拉盛登場

推廣美食 台灣糕餅節法拉盛登場
疑模式汽車劫案 法拉盛駕駛被劫又一起

疑模式汽車劫案 法拉盛駕駛被劫又一起
維護治安 PCF將成立治安交通委員會

維護治安 PCF將成立治安交通委員會

熱門新聞

成人日間中心成立初衷是為讓長者老有所依，在子女上班時，有精神寄託。圖非涉事中心。(本報檔案照)

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

2022-12-01 07:36
數據顯示，超過兩成罹患新冠肺炎的紐約市民出現「長新冠」後遺症，亞裔患者中有24%罹患長新冠。（美聯社）

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

2022-11-29 07:23
死者周麗絲26日舉辦追悼會。(本報檔案照)

跳樓身亡華女 同鄉辦追思會

2022-11-27 02:30
紐約市一名醫護人員2日早晨在布魯克林一個地鐵站內，遭一名陌生女子往臉部潑灑腐蝕性液體。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(本報檔案照)

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

2022-12-02 11:13
林齊榮的親人造訪亞總會，尋求社區援助。(亞總會提供)

奧州大麻農場打工裝修 紐約華男遇橫禍喪命

2022-11-30 14:12
哥大抗議中國「清零政策」 亞男將與會學生打暈。 (市警提供)

哥大抗議中國「清零政策」 女學生遭亞男擊頭數次昏倒

2022-12-02 15:11

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目