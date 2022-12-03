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國寶銀行挺教育 捐款僑校7500元

紐約訊
國寶銀行2日捐贈僑校7500元。圖左起為王憲筠、孫儀文、曾偉康、孫儀芬和羅晶雅。(僑校提供)
國寶銀行2日捐贈僑校7500元。圖左起為王憲筠、孫儀文、曾偉康、孫儀芬和羅晶雅。(僑校提供)

國寶銀行2日在曼哈頓華埠紐約中華公所，舉行捐款儀式，捐贈7500元給紐約華僑中文學校，藉此支持該校繼續幫助學子學習中文及中華文化。

此前國寶銀行總裁孫儀文(Jill Sung)宣布，美國社區銀行協會(Independent Community Bankers of America)給國寶撥款1500元，由該銀行分配給華社非盈利機構；國寶銀行選擇將捐款贈與僑校，同時再與國寶銀行、孫氏基金會各撥款3000元，捐出總數7500元的款項。

紐約中華公所主席、紐約華僑中文學校董事長曾偉康感謝國寶銀行長期以來對僑校的支持，並多年來致力貢獻於華埠社區，是華裔的典範。

僑校校長王憲筠則表示，國寶銀行董事長、創辦人孫啓誠一家以建構社區銀行、服務社區為宗旨，堪稱少數族裔移民典範。

她也提到，僑校的優勢之一，就是在1962年時，孫啟誠協助前僑校校長陳冠中於紐約州教育廳註冊成申請完全特許學校立案，並於1967年正式通過，才讓僑校至今屹立不搖。

疫情迄今，僑校的教學模式以網路教學轉換成目前的網路與實體雙軌並行，王憲筠說，其中很大部分是由於國寶銀行當時的捐贈4萬元，讓校方能夠充實教室科技化，有更多的子弟遠程可以學習中文，也讓學生有更多的選擇進行遠距教學。

當天捐款儀式其他與會嘉賓，還包括國寶銀行總裁孫儀文、董事孫儀芬和經理羅晶雅等人。

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