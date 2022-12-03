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親子文化傳播中心10周年慶 表揚義工、教師

記者顏潔恩╱紐約報導
親子文化傳播中心日前於布碌崙舉行慶祝成立十周年感恩年會。(RBH提供)
親子文化傳播中心日前於布碌崙舉行慶祝成立十周年感恩年會。(RBH提供)

親子文化傳播中心(RBH)日前於布碌崙(布魯克林)舉行慶祝成立十周年感恩年會，多年來推崇發展孩子們的全面教育，培養優秀的華裔下一代；活動上也表彰一路以來支持的義工、優秀教師及愛心機構人士。

創辦人石巧燕表示，RBH在社區內被家長及孩子熟知為「彩虹屋」，取這個名字的寓意是承載著上天的應許和祝福，給孩子們的生命帶來喜悅及希望；儘管十年來經歷多重考驗，但依然堅持推行愛的文化，以促進親子關係為目標，滿足每個有需要的家庭，「十年中獲得各界的肯定和家長的信賴。」

活動上RBH為「年度十名義工」頒發獎項以資鼓勵，他們展出精益求精的團隊精神，敬業和無私的奉獻，廣受家長和孩子的喜愛；原先態度或學習懶散的學生，在義工的教導下有了積極轉變，增加了他們在學業上的自信和毅力。

石巧燕也提到，每年暑假RBH也提供給高中生、大學生擔任義工的培訓機會，鍛鍊他們社會實踐能力，同時提高責任心、激發愛心與耐心等；另外，三名教師也獲頒優秀教師獎，他們以「傳道授業解惑」為己任，認真教書育人、盡職盡責，讓很多忙於生計的新移民家長無後顧之憂，放心把孩子交給他們。

最後也感謝許多愛心機構和人士在公益路上給予的支持，RBH很開心可以將華人社區優秀人才連接在一起，共同為當地社區服務，為孩子們創造更好的未來。

年會的重頭戲則是親子禮服童模秀，由專業模特導師為華人家庭提供免費走秀的培訓，提供舞台讓家長及孩子表達自己，培養自信與勇氣，同時加深親子關係；當晚將近30組家庭參與，其中有一位老爺爺帶著孫子、孫女上台，贏得台下掌聲。

親子 華人 布碌崙

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