福建僑團悼念江澤民 數十人到場追思

福建僑團在華埠，舉行江澤民逝世悼念儀式。(記者張晨╱攝影)

紐約福建僑團2日在曼哈頓華埠 ，舉辦前中共總書記江澤民 的悼念儀式，不少人專門驅車數百里從外州攜全家人趕來參加，與會者面對其遺像低頭默哀，並逐一上台獻花鞠躬，約30餘人到場參加。

悼念活動開始後，到場者先集體默哀三分鐘，隨後由主辦方一一致詞，表達對逝者的緬懷，並高度評價江澤民在深化中國改革開放、推動中美關係良性發展上做出的貢獻。最後所有出席者排隊走上前台，將自己胸前佩戴的白花，敬獻在江澤民的遺像面前。

紐約八閩聯合總會主席鄭育表示，福建社團懷著沉痛的心情緬懷這位領導人，在1993年到2003年之間，中國的經濟有實質的騰飛。

美國長樂南鄉聯合總會主席劉愛華說，海外華人將堅定信心、同心同德、奮勇前進、為全面建設社會主義現代化、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。