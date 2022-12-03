福建僑團悼念江澤民 數十人到場追思
紐約福建僑團2日在曼哈頓華埠，舉辦前中共總書記江澤民的悼念儀式，不少人專門驅車數百里從外州攜全家人趕來參加，與會者面對其遺像低頭默哀，並逐一上台獻花鞠躬，約30餘人到場參加。
悼念活動開始後，到場者先集體默哀三分鐘，隨後由主辦方一一致詞，表達對逝者的緬懷，並高度評價江澤民在深化中國改革開放、推動中美關係良性發展上做出的貢獻。最後所有出席者排隊走上前台，將自己胸前佩戴的白花，敬獻在江澤民的遺像面前。
紐約八閩聯合總會主席鄭育表示，福建社團懷著沉痛的心情緬懷這位領導人，在1993年到2003年之間，中國的經濟有實質的騰飛。
美國長樂南鄉聯合總會主席劉愛華說，海外華人將堅定信心、同心同德、奮勇前進、為全面建設社會主義現代化、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。
當天活動，由美國紐約八閩聯合總會、美國長樂南鄉聯合總會、美國福州長安聯誼會、中美福建閩侯工商會、美國福州東街聯誼會主辦，美國長樂三溪聯誼會、美國長樂文溪聯誼會、美國龍津（長柄）同鄉會、美國國際海峽媽祖文化交流會及美國福建大宏聯合會協辦；福建僑領林強、池洪貴、吳振文、林晉佑、李振棋、王孔亮、鄭存芳、潘敏輝、潘春林、伍興丘山、李振途、潘珠、劉宜振等人參加。
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