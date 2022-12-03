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寫下新年新希望 時報廣場跨年彩紙徵集

記者顏嘉瑩╱紐約報導
讓民眾寫下新年新希望的時報廣場許願牆從即日起開放，民眾可以實體或線上方式寫下心願，隨著跨年夜活動的倒數聲從天而降帶來祝福。(本報檔案照)
讓民眾寫下新年新希望的時報廣場許願牆從即日起開放，民眾可以實體或線上方式寫下心願，隨著跨年夜活動的倒數聲從天而降帶來祝福。(本報檔案照)

曼哈頓時報廣場跨年活動預計在今年國際旅行逐步解封後，迎來疫情後的全面回歸；每年「時報廣場聯盟」(Times Square Alliance)都會透過實體和線上方式，開放民眾在彩紙上寫下願望，再在跨年夜倒數時從天撒下，象徵對新年的祝福，該活動於即日起開放，民眾可寫下心願，與全世界分享新年新希望。

時報廣場聯盟宣布，今年在彩紙上寫下新年新希望的許願活動已經開始，從即日起至29日(周四)前，每天上午11時至晚8時，民眾可以親自到位於時報廣場的43街與47街之間的許願牆攤位，用主辦方提供的彩紙和簽字筆，寫下2023年的新願望，貼在一旁的新年許願牆上，跨年夜倒數活動當天，上萬張的心願彩紙將會從天空飄落，預示美好一年。

無法親自到現場寫下心願的民眾也不用擔心，只要登錄網站，填寫自己的姓名、國家和願望，還可以在推特、Instagram等社群媒體上標註「#ConfettiWish」，主辦方就會協助將這些心願卡列印在彩紙上，與其他彩紙一同在跨年夜當天飄下，以與全世界的人分享心願內容。

時報廣場聯盟主席哈里斯(Tom Harris)表示，跨年夜無論是在現場慶祝，或是在電視上看跨年活動轉播的人，都帶著希望與喜悅開始新的一年，而當倒數結束，從天而降的五色彩紙上充滿人們對新的一年的願望和希望，將可帶給全世界歡樂，也是每年時報廣場跨年活動不可錯過的傳統環節。

新年許願牆的活動將進行至29日，25日(周日)聖誕節當天攤位將不開放，更多資訊可上網頁https://www.timessquarenyc.org/whats-happening/nye-wishing-wall查詢；想要線上填寫新年願望，可登錄http://bit.ly/2DNWSBv。

時報廣場 社群媒體 聖誕節

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