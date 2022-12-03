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推廣美食 台灣糕餅節法拉盛登場

記者牟蘭╱紐約報導
「2022台灣糕餅節」2日在昌發超市天景店拉開帷幕，帶來優惠價格的糕點。(記者牟蘭╱攝影)
「2022台灣糕餅節」2日在昌發超市天景店拉開帷幕，帶來優惠價格的糕點。(記者牟蘭╱攝影)

「2022台灣糕餅節」2日在位於皇后區法拉盛的昌發超市天景店(SkyFood at Skyview Center)拉開帷幕，主辦方希望通過此次活動，推廣台灣文化，協助台灣食品業者拓展海外市場；本次活動售出的台灣糕點以優惠價格出售，在節日季豐富民眾的餐桌。

本次活動由台灣經濟部國際貿易局與中華民國對外貿易發展協會主辦，和樂公司與昌發超市天景店協辦，昌發超市天景店活動時間從即日起到4日(周日)結束，當天開幕現場展示蛋黃酥、鳳梨酥、太陽餅、千層蛋糕、方塊酥等台灣糕餅，吸引大量民眾駐足。

經濟部駐美投資貿易服務處主任丁偉表示，台灣糕點受到各國觀光客青睞，但疫情期間，無法來台採購，此次經濟部看準疫後解封商機，攜手外貿協會啟動「台灣食品全球GO計畫」，推出一系列行銷活動，協助業者拓展海外市場，從8月起開始，在全球13國舉辦促銷與快閃活動。

外貿協會駐紐約辦事處主任蔡秀珍表示，紐約是台灣食品最大的出口市場之一，在地推廣台灣食品是一項重要任務，明年還將舉辦系列活動，如6月上旬在賈維茨會議中心(Javits Center)的連鎖加盟台灣館，將展出茶飲文化，6月下旬計畫在台北舉辦的國際食品展，也歡迎紐約業者合作。

昌發負責人王智傑表示，疫情爆發後，進口台灣食品變難，此次舉辦的台灣糕餅節，以優惠的價格售出糕點價格，吸引更多年輕顧客，也在節日季豐富民眾的餐桌；紐約華僑文教中心主任陳永豐、副主任林威廷與台灣商會會長白育青，也參加當日活動表示支持。

當天活動還展示融合日本和菓子與漢餅技藝的陳允寶泉系列點心，融合了法式、日式並且加入了台灣本土元素的塔吉特千層蛋糕，以及將傳統燒餅和酥餅改良創新的莊家方塊酥等，體現台灣傳統繼承、和諧包容和不斷創新的糕餅精神；配合當日活動，和樂公司聯合各大超市和電商將推出系列糕餅促銷。

「2022台灣糕餅節」2日在昌發超市天景店拉開帷幕，帶來優惠價格的糕點，吸引不少...
「2022台灣糕餅節」2日在昌發超市天景店拉開帷幕，帶來優惠價格的糕點，吸引不少顧客駐足購買。(記者牟蘭╱攝影)
「2022台灣糕餅節」2日在昌發超市天景店拉開帷幕，帶來優惠價格的糕點，吸引不少...
「2022台灣糕餅節」2日在昌發超市天景店拉開帷幕，帶來優惠價格的糕點，吸引不少顧客駐足購買。(記者牟蘭╱攝影)

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