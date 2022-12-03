推廣美食 台灣糕餅節法拉盛登場

「2022台灣糕餅節」2日在昌發超市天景店拉開帷幕，帶來優惠價格的糕點。(記者牟蘭╱攝影)

「2022台灣糕餅節」2日在位於皇后區法拉盛的昌發超市天景店(SkyFood at Skyview Center)拉開帷幕，主辦方希望通過此次活動，推廣台灣文化，協助台灣食品業者拓展海外市場；本次活動售出的台灣糕點以優惠價格出售，在節日季豐富民眾的餐桌。

本次活動由台灣經濟部國際貿易局與中華民國 對外貿易發展協會主辦，和樂公司與昌發超市天景店協辦，昌發超市天景店活動時間從即日起到4日(周日)結束，當天開幕現場展示蛋黃酥、鳳梨酥、太陽餅、千層蛋糕、方塊酥等台灣糕餅，吸引大量民眾駐足。

經濟部駐美投資貿易服務處主任丁偉表示，台灣糕點受到各國觀光 客青睞，但疫情 期間，無法來台採購，此次經濟部看準疫後解封商機，攜手外貿協會啟動「台灣食品全球GO計畫」，推出一系列行銷活動，協助業者拓展海外市場，從8月起開始，在全球13國舉辦促銷與快閃活動。

外貿協會駐紐約辦事處主任蔡秀珍表示，紐約是台灣食品最大的出口市場之一，在地推廣台灣食品是一項重要任務，明年還將舉辦系列活動，如6月上旬在賈維茨會議中心(Javits Center)的連鎖加盟台灣館，將展出茶飲文化，6月下旬計畫在台北舉辦的國際食品展，也歡迎紐約業者合作。

昌發負責人王智傑表示，疫情爆發後，進口台灣食品變難，此次舉辦的台灣糕餅節，以優惠的價格售出糕點價格，吸引更多年輕顧客，也在節日季豐富民眾的餐桌；紐約華僑文教中心主任陳永豐、副主任林威廷與台灣商會會長白育青，也參加當日活動表示支持。