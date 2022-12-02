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布碌崙公車網 數十年來首次大調整

記者胡聲橋╱紐約報導
MTA徵求對公車系統的意見。(本報資料照)
MTA徵求對公車系統的意見。(本報資料照)

大都會運輸署(MTA)計畫改動布碌崙(布魯克林)的公車網路，幫助乘客減少通勤時間，使公車通勤更可靠，這也是MTA近數十年來首次對布碌崙的公車系統進行大調整。

市交通局及MTA於1日公布計畫，包括取消數百個公車站點和改變數十條線路。布碌崙將有69條慢車線路和19條快車線路，總共是88條公車線路，包括肯辛頓(Kensington)的教堂大道和肯尼迪國際機場之間的B55的新線路，還會增加布碌崙和其他區之間的線路。布碌崙目前有62條慢車線路和九條快車線路。

MTA執行長利博(Janno Lieber)說，布碌崙的公車乘客是全市五大區最多，約55%的布碌崙居民沒有私家車，因此，取消部分車站，讓行車路線更暢通十分必要，「乘客需要一個比步行更快的公車系統」。最新數據，布碌崙公車7月的平均時速為7.2哩。

MTA官員說，讓公車在街道上享有優先權將是加快服務的關鍵，正在與市交通局合作，在17條繁忙的街道畫出公車專用車道，並有可能在Flatbush大道和Livingston街限制私家車。

新計畫沒有完全成形，MTA將在未來幾個月內舉行六次社區說明會，18次網上公聽，以及在公車樞紐進行非正式的街頭民調，聽取意見。該計畫至少要到2024年才會付諸實施。

乘客權益倡導團體 「乘客聯盟」建議乘客在使這一計畫變成現實的過程中，多發表意見，敦促市府和州府為布碌崙的公車新系統撥發更多資金。

在對布碌崙的公車網進行大改動之前，史泰登島的快速公車網在2018年進行了大變動，布朗士新設計的公車網也在今年初亮相。MTA官員目前正徵求對皇后區公車網路進行重新設計的反饋意見，接下來還要處理曼哈頓的公車線路。

查詢布碌崙公車系統新設計的細節，包括計畫取消那些站點，增加那些線路，以及各次說明會和公聽會的具體信息，可至官網：https://new.mta.info/project/brooklyn-bus-network-redesign，也可在此提出意見。

MTA公布布碌崙公車路線最新規畫，將聽取社區意見。(MTA)
MTA公布布碌崙公車路線最新規畫，將聽取社區意見。(MTA)

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