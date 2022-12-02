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關雷克島監獄 治安恐再惡化

記者和釗宇╱紐約報導
曼哈頓研究所公布的報告稱，市府關閉雷克島監獄，將犯人轉移至四座社區監獄的計畫如果實施，可能造成「人道主義危機」。(美聯社)
曼哈頓研究所公布的報告稱，市府關閉雷克島監獄，將犯人轉移至四座社區監獄的計畫如果實施，可能造成「人道主義危機」。(美聯社)

智庫曼哈頓研究所(Manhattan Institute)12月1日公布的報告稱，市府關閉雷克島監獄(Rikers Island)、將犯人轉移至四座社區監獄的計畫如果實施，可能造成「人道主義危機」，因為在犯罪案件攀升的背景下，社區監獄床位數量恐遠遠無法滿足需求。

這份34頁的報告表示，每座社區監獄僅有825個床位，遠無法滿足紐約市平均每晚約5600名在押人員的需求；而且如果犯罪數繼續上升，到2027年雷克島監獄按計畫關閉時，在押人數可能進一步上升；「後果可能是監獄過度擁擠，造成比今日雷克島監獄更加糟糕的境地；或是不得不釋放數千名危險犯罪分子，進一步導致治安形勢惡化。」

對此，一直反對華埠社區監獄建案的市議員馬泰(Chris Marte)表示，目前其辦公室正在評估這項報告，他也將繼續與市長辦公室磋商，討論翻新現有曼哈頓拘留所(Manhattan Detention Center)建築的選項，避免將建築徹底拆除；堅尼路以南居民聯盟(NUBC)共同創辦人李卓勳則表示，將與NUBC其他成員一起評估這項報告，再做下一步打算。

曼哈頓研究所報告認為，雖然市府通過重開廢棄監獄、建設城區監獄、向長島和威徹斯特郡轉移囚犯等方法增加紐約市的監獄容量，但遠不能代替雷克島監獄的床位；目前雷克島有約1萬5000名短刑期或等待庭審的嫌犯，監獄暴力事件頻發，一直有呼聲要求聯邦接管；「如果改用社區監獄將會造成災難，將產生一個無法滿足所有在押人員需求的系統。」

市長亞當斯(Eric Adams)此前也對犯罪增加可能導致在押人數增多表示擔憂，並表示市府應該有備選方案，市長辦公室並未對此報告做出進一步評論；但也有民代表示，這項報告並未考慮輕罪釋放原則下，可能導致的總體在押人數減少。

監獄 曼哈頓 紐約市

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