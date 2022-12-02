買課本不砍價? 教育局採購案遭批撤回

市府擬高價買教科書惹議，緊急撤回3170萬原價合同。(取自班克斯推特)

市教育局 日前遭披露，擬與出版公司麥格勞．希爾(McGraw-Hill)簽七年合約，在無任何折扣、外加7%運費的情況下，計花費3170萬元購買教科書，與個人購買該教科書的價格完全相同。這在市府刪減公校預算 的同時，引發眾多家長和教師非議，教育局緊急撤回決定，將重新商議。

「深入研究這些採購合同，懷疑教育局是否有嘗試節省成本。」市教育政策小組(Panel for Educational Policy)中，唯一經家長選舉的成員謝皮德(Thomas Sheppard)表示，「這樣也許就不用裁那麼多教師，或每年都在經費上玩飢餓遊戲。」

市教育政策小組原訂於30日晚表決這筆訂單，但該協議在開會前幾小時被緊急撤回，「在收到反饋和問題後，我們決定撤回擬議合同，回答外界的疑問，並在未來重新就此商議。」市教育局發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)說。

「很高興提議被撤回，但好奇為什麼這種高價交易一開始能達成。」維權機構「班級人數重要」(Class Size Matters)表示，教育局應該確保公校和納稅人，未來不會被過高的合同價格欺騙。

鑑於出版商在教科書領域的壟斷，市教育局沒有招標，但麥格勞．希爾表示，合同中有保證不同政府和公校之間訂單價格的匹配性。