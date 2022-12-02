初、高中申請系統「崩潰」 截止日延至5日

市教育局1日通過推特宣布出、高中申請延後截止，家長留言批評。（取自市教育局推特）

由於市教育局 初中、高中申請官網在11月30日「崩潰」，當局1日緊急通知將截止日從1日延期至5日，額外申請要求的提交日期仍然維持在9日不變。

市教育局1日通過推特 表示，「申請日期延長！在12月5日(周一)之前，都可以提交初中和高中申請。任何額外的申請要求，比如面試或評估，仍應在原訂12月9日提交。」

市教育局申請網站MySchools在11月30日被超高訪問量「擠爆」，許多家長多次加載刷新不僅無法提交文件，甚至進不去學生個人帳戶。「網站上一直顯示，目前流量很大，很快就能進入帳戶，感謝耐心。但我們嘗試了幾個小時，都沒能進入個人頁面。」家長歐文(Lindsay Owen)憤怒地表示。

這讓本就因申請感到緊張的家長們生氣，紛紛發郵件、打電話向市教育局投訴，在推特上批評，「搶泰勒絲(Taylor Swift)演唱會的票都比提交申請容易。」這才使得市教育局宣布改期。

布碌崙 (布魯克林)第13學區教育委員會成員、五年級學生家長西蒙斯(Jessica Simmons)發現，30日晚10時左右，MySchools網站顯示「因定期維修而關閉」，也引發眾怒，「為什麼要在申請截止日當晚閉站維修？降低家長對市教育局的信任。」

高中411申請服務(High School 411)的斯坦恩(Elissa Stein)表示，對於常用MySchools的人，這個網站一直故障不斷，「系統崩潰、申請信息丟失，都使申請變得更加複雜，市教育局一定要想辦法處理。」至截稿，市教育局官員尚未對網站故障作出評論。