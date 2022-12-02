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雷克島違法拘禁逾3小時 可賠3500元

記者顏嘉瑩╱紐約報導
紐約市府同意以總數3億元的和解金，向在特定期間，已繳交保釋金卻仍遭違法拘禁在監獄者提供賠償，每人最多可獲得3500元的賠償金。(路透)
紐約市府同意以總數3億元的和解金，向在特定期間，已繳交保釋金卻仍遭違法拘禁在監獄者提供賠償，每人最多可獲得3500元的賠償金。(路透)

根據紐約南區聯邦法院文件，紐約市府同意以總數3億元的和解金，向在特定期間，已繳交保釋金卻仍遭違法拘禁在監獄的人提供賠償；若被拘留時間超過應獲釋時間三小時者，將可獲得3500元的賠償金，根據紀錄，符合資格者最多達8萬2000人。

根據法庭文件，只要在2014年10月至2022年10月期間，任何人若被拘留在雷克島監獄，超過應獲釋三小時者以上者，市府都應支付3500元的賠償金；市府紀錄顯示，約有7萬1000人至8萬2000人可能有資格獲得賠償，其中還有一些人，曾多次因被逮捕或拘留，導致被拘留時間超過應獲釋時間，估計約有9萬4000人。

市府提供的3億元和解金，將包括廣告和相關宣傳費用，告知那些可能有資格申請者，主動提交申請；律師格林伯格(Debra Greenberger)表示，一旦負責審理該案的聯邦法官John Koeltl批准協議，申請表格就可在線上取得，任何認為自己有資格申請理賠者，都可以上線填寫索賠表。

格林伯格說，該和解協議將糾正執法人員「嚴重不足」的行政程序錯誤；「對那些從雷克島監獄和其他城市監獄獲釋的人來說，這是相當難得的情況可獲得賠償」。

對於這項和解協議，市懲教署未發表置評，法庭紀錄顯示，市府拒絕承認錯誤；市府法律部門發言人表示，最終和解的總金額將遠低於3億元，「因為並非所有人都會提出賠償要求，也不是所有提出索賠申請者，都能夠獲得賠償金，通常被拒絕的機率約在10%到25%之間。」

該案為市懲教署至今最大的集體和解案之一，2001年，紐約市府以5000萬元的賠償金，針對一起不當脫衣(strip)搜查案進行和解。

監獄 紐約市

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