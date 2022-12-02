違法刪公校預算 市府上訴獲勝

州高等法院上訴庭推翻月前法官判決，允許市府削減公校預算案繼續進行。(市教育局提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)與市教育局 今年6月宣布，未來兩年逐步削減公校預算 ，造成教師與家長的反對並提告，此前州高等法院裁定市府此舉違反州法，不過州高等法院上訴庭近日又推翻法官月前判決，為當局開綠燈，允許該預算案繼續進行。

今年8月州高等法院法官認為削減預算違法州法，要求市長與市教育局重新考慮該案，市議會可就公校預算再次投票，但市府選擇上訴；上訴庭支持教師和家長，認為市府計畫逐步削減公校預算的程序違法，但仍允許該計畫繼續進行，代表今年與去年相比，市教育局的預算將減少3.75億元，並嚴重影響紐約市公校。

原告律師代表芭碧里(Laura Barbieri)表示上訴庭的判決「無意義」，抗議家長可能根據此次判決再次上訴。

根據最近的入學數據顯示，2021至2022學年間，公校系統流失3萬6000名學生，今年秋天再增加1萬6000人，為此市府以學生人數減少為由，計畫在未來兩年逐步削減公校經費，在家長間引起軒然大波，認為市府縮減預算，將直接影響學生還有教師的權益。

由於裁員，許多學校被迫減少藝術課程並合併課程，此前市議會和市主計長辦公室曾在公聽會表示，市府沒有理由削減預算，因目前仍有超過40億元聯邦撥款可用，家長和教育人員也認為，市府可以利用聯邦撥款來保持公校預算的完整性。

對州高等法院上訴庭最新的裁決，市教育局總監班克斯(David Banks)回應，當局將繼續有效且公平的管理公校預算，提升公校的學業表現。