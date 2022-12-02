紐約客談／亞裔維權言論 需站得住腳

布碌崙 (布魯克林)州保守黨領袖卡薩爾(Jerry Kassar)日前在政治專欄發布的一篇文章引來批評；對此第17選區州參議員曲怡文、當地亞裔 團體先後發表聲明，指卡薩爾的用詞不當，字裡行間被帶有性別及種族歧視 ，須道歉以示尊重。

針對曲怡文，卡薩爾的原話圍繞在兩個重點：第一是認為她失去白彼得的指引就不知道如何辦事、第二則是競選活動較弱，公共場合中發表的言論不夠強有力；這番言論確實是難聽的話。但平心而論，單憑這樣就要被冠上各種歧視的標籤，難免過於勉強。

熟悉當地選情的人知道，白彼得是曲怡文的政治導師，兩人競選期間又相互支持，曲怡文的政見多少受到白彼得的影響。文中他也提到，白彼得在辯論中曾用不堪語言攻擊對手鄭永佳，幾乎是人身攻擊的程度，對這類情況如此敏感的卡薩爾，預計不會步白彼得的後塵，更別說是在文章中公開批評身為亞裔的曲怡文。

況且，布碌崙南區紅潮湧現，他認為要歸功於當地亞裔、華人的支持，特別是民主黨人本身的倒戈；綜合全文的論點，卡薩爾對亞裔沒有偏見。

曲怡文的反擊並未獲得所有人的支持，一些人認為她是被動參選，拒絕與對手拉貝拉(Vito LaBella)同台辯論，令人難以信服；扭曲別人的意思，拿「種族牌」說話，反而讓人反感。

只能說，随着女性及亞裔社會地位的提升，對職場中遭遇的刻板印象應更勇於發聲。而作為亞裔又是女性的曲怡文感到被冒犯，為自己維權雖是好事；但還是得就事論事，依實際內容說話才站得住腳。