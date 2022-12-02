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胡椒攻擊華人 出庭比中指還要求摘腳鐐

記者張晨／紐約報導
反亞裔佛州女上庭態度輕蔑，求法官摘掉電子腳鐐。(市警提供)
反亞裔佛州女上庭態度輕蔑，求法官摘掉電子腳鐐。(市警提供)

報住佛羅里達的47歲女子貝克(Madeline Barker)因涉嫌在曼哈頓雀兒喜(Chelsea)，用胡椒噴霧攻擊四名華裔，並罵「滾回你的國家去」，被以仇恨犯罪起訴但拒絕認罪；她12月1日再次於曼哈頓高等法院開庭，期間她態度輕蔑，向攝影記者豎中指，並央求法官摘掉她的電子腳鐐。

曼哈頓地區檢察官此前已後取消貝克2萬元的保釋金，並令其得以從雷克島監獄(Rikers Island)獲釋；其律師向法庭辯稱，貝克靠領糧食券過活，無力支付巨額保釋金。

此次是該案第十次開庭，律師試圖爭取在程序聽證會上審理此案；且當事人希望能摘下電子腳鐐，律師認為貝克有必要做核磁共振，但遭法官駁回。

紐約州現行的新保釋法要求法官使用「最少的限制」來確保犯人返回法庭受審，其中包括監督釋放(Supervised Release)，但因貝克的報住地在佛州，且來自波多黎各，所以被認為有潛逃風險。

6月的快閃LEAF鮮花展中，四名華裔女子在鮮花裝置前拍照交談，貝克說，「你們試圖騷擾我。」警方稱，貝克不顧對方解釋和道歉，大喊「滾回你們的國家去，你們不屬於這裡」，然後追著已經起身離開的受害者，掏出胡椒噴霧攻擊。

貝克被控八項以仇恨犯罪為目的的企圖攻擊、攻擊以及騷擾，但拒絕認罪。

曼哈頓 華裔 仇恨犯罪

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