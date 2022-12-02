罵「亞洲豬」施暴 1嫌落網 被控仇恨犯罪

三人一日連犯仇亞、搶劫，一人被捕兩人在逃。(警方提供)

曼哈頓中城一地鐵 列車上日前再次發生反亞裔仇恨攻擊案，三非洲裔男女叫罵「亞洲豬」(Asian Pig)對兩名華裔 乘客和一名菲律賓裔乘客大打出手，導致一華裔受傷；紐約市警仇恨犯罪 小組表示，這三人同日還犯下了搶劫外賣郎案，其中一女嫌犯已落網，以仇恨犯罪在內的多項指控在曼哈頓刑事法院過堂。

影音來源：受害者提供

警方表示，案件發生在11月19日晚8時左右，19歲的科米索(Dream Commisso)與另外一男一女在列車上無故挑起事端，亞裔乘客不搭理，轉為族裔言語攻擊，最後引發肢體衝突。

其中一名華裔受害者林先生此前接受本報採訪時表示，他與朋友顏先生搭乘S線從大中央車站(Grand Central)到時報廣場，「當時車廂人不多，還有很多空座；車開動以後，從別的車廂走進來一夥非洲裔青少年，看起來尚未成年。」

「當時我們旁邊還坐了一名菲律賓裔女生，非洲裔青少年中有兩男一女走過來站在我們三個面前，其中一女說『我累了，給我讓座』(Hey get up I'm tired)；我裝作沒聽到，因為地鐵上常有這種怪人」，「後來他們開始叫『亞洲人起來』，甚至叫『亞洲豬』(Asian Pig)，我們並未理會。」

他表示，「菲律賓裔女先問為什麼要讓位，非裔女反罵她『bitch』，雙方開始互罵；然後叫我們讓座的女孩開始用手撥我的頭，我把她的手擋開，一旁的另一非裔男孩又朝我吐了一大口口水，同時開始猛踢菲律賓裔女。」受害者因顧忌對方年紀小，稱自己並未還手，而是抱住對方，但被攻擊頭部十餘次。

仇恨犯罪小組表示，和市警23分局合作，逮捕其中一嫌科米索，她和其同夥在同日晚11時左右在東105街附近還搶劫一名外賣郎；她目前被指控犯有仇恨犯罪、嚴重騷擾、襲擊、威脅和騷擾等罪名，另外兩人仍在逃。