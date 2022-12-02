我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美檢方請求「駁回指控」孟晚舟 結束美中緊張段落

買VR眼鏡被拒 密爾瓦基10歲男童開槍殺了媽媽

罵「亞洲豬」施暴 1嫌落網 被控仇恨犯罪

記者張晨／紐約報導
三人一日連犯仇亞、搶劫，一人被捕兩人在逃。(警方提供)
三人一日連犯仇亞、搶劫，一人被捕兩人在逃。(警方提供)

曼哈頓中城一地鐵列車上日前再次發生反亞裔仇恨攻擊案，三非洲裔男女叫罵「亞洲豬」(Asian Pig)對兩名華裔乘客和一名菲律賓裔乘客大打出手，導致一華裔受傷；紐約市警仇恨犯罪小組表示，這三人同日還犯下了搶劫外賣郎案，其中一女嫌犯已落網，以仇恨犯罪在內的多項指控在曼哈頓刑事法院過堂。

影音來源：受害者提供

警方表示，案件發生在11月19日晚8時左右，19歲的科米索(Dream Commisso)與另外一男一女在列車上無故挑起事端，亞裔乘客不搭理，轉為族裔言語攻擊，最後引發肢體衝突。

其中一名華裔受害者林先生此前接受本報採訪時表示，他與朋友顏先生搭乘S線從大中央車站(Grand Central)到時報廣場，「當時車廂人不多，還有很多空座；車開動以後，從別的車廂走進來一夥非洲裔青少年，看起來尚未成年。」

「當時我們旁邊還坐了一名菲律賓裔女生，非洲裔青少年中有兩男一女走過來站在我們三個面前，其中一女說『我累了，給我讓座』(Hey get up I'm tired)；我裝作沒聽到，因為地鐵上常有這種怪人」，「後來他們開始叫『亞洲人起來』，甚至叫『亞洲豬』(Asian Pig)，我們並未理會。」

他表示，「菲律賓裔女先問為什麼要讓位，非裔女反罵她『bitch』，雙方開始互罵；然後叫我們讓座的女孩開始用手撥我的頭，我把她的手擋開，一旁的另一非裔男孩又朝我吐了一大口口水，同時開始猛踢菲律賓裔女。」受害者因顧忌對方年紀小，稱自己並未還手，而是抱住對方，但被攻擊頭部十餘次。

仇恨犯罪小組表示，和市警23分局合作，逮捕其中一嫌科米索，她和其同夥在同日晚11時左右在東105街附近還搶劫一名外賣郎；她目前被指控犯有仇恨犯罪、嚴重騷擾、襲擊、威脅和騷擾等罪名，另外兩人仍在逃。

仇恨犯罪 華裔 地鐵

上一則

自殺？手握刀、胸濺血倒臥教堂階梯 華男不治

下一則

撰文批曲怡文 保守黨主席卡薩爾被轟歧視

延伸閱讀

安撫乘客 MTA：地鐵仇亞犯罪已降4成

安撫乘客 MTA：地鐵仇亞犯罪已降4成
紐約節日復古地鐵回歸 民眾變裝營造穿越時空氣氛

紐約節日復古地鐵回歸 民眾變裝營造穿越時空氣氛
每天6起 紐約市地鐵重罪案今年增40%

每天6起 紐約市地鐵重罪案今年增40%
節日復古地鐵 疫後首回歸

節日復古地鐵 疫後首回歸
拼圖上滿滿小丑魚 他喊「盡力了」僅拼出1角落 網：何苦為難自己

拼圖上滿滿小丑魚 他喊「盡力了」僅拼出1角落 網：何苦為難自己

熱門新聞

成人日間中心成立初衷是為讓長者老有所依，在子女上班時，有精神寄託。圖非涉事中心。(本報檔案照)

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

2022-12-01 07:36
數據顯示，超過兩成罹患新冠肺炎的紐約市民出現「長新冠」後遺症，亞裔患者中有24%罹患長新冠。（美聯社）

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

2022-11-29 07:23
死者周麗絲26日舉辦追悼會。(本報檔案照)

跳樓身亡華女 同鄉辦追思會

2022-11-27 02:30
這輛賓士車涉及一起謀殺案，被警方通緝。(市警提供)

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

2022-11-24 11:10
專家指，過節後，廚房家電等會再減價。(Getty Images)

黑五搶折扣 8類商品不急買

2022-11-24 02:26
該名男子涉嫌持拐杖攻擊一名12歲亞裔男童。(市警提供)

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

2022-11-24 12:50

超人氣

更多 >
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」
6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多

6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多
網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅

網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅
江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬

江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬