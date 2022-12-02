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搶劫致華婦摔死 判1至3年恐釋放

記者張晨／紐約報導
羅賓森。(市警提供)
羅賓森。(市警提供)

華埠堅尼路地鐵站去年7月一起搶劫案導致一緬甸華裔婦女摔下樓梯傷重不治，該案發生在反亞仇恨犯罪浪潮中，引發關注；布碌崙(布魯克林)的非洲裔被告羅賓森(David Robinson)認罪過失殺人，曼哈頓高等法院法官12月1日宣判拘禁一至三年。他自去年11月被捕後就一直在雷克島監獄關押，至今已滿一年，即日出獄也不無可能。羅賓森當日在法庭也向受害者家人道歉，對造成的傷害感到後悔。

根據法庭文件，一年中羅賓森共上庭13次，直到11月才認罪過失致人死亡，另一項指控也為過失殺人，包括有意圖的犯罪而後致受害者死亡，但對此他並未認罪。

法官羅德尼(Michele S Rodney)當日判處羅賓森一至三年刑期，特意說明此刑期未加限制；意味著，從去年11月他被捕入獄後的這一年拘禁，也被算在內，隔日重獲自由也並非不可能。

此案發2021年7月17日早9時40分左右，58歲的Than Htwe和兒子Kyaw Zaw Hein正從堅尼路地鐵出站，羅賓森突然從後方抓住兒子的背包，打算搶劫。

兒子失去平衡往後摔落，他下意識抓住母親，二人同時跌落樓梯，Than Htwe頭部撞地血流如注；羅賓森見狀逃逸，並未劫得任何物品。

Htwe送醫治療，至7月底去世前，一直處於昏迷狀態；家人表示，腦部手術後Htwe身體每況愈下，不忍再讓她痛苦，最後決定放棄，並將她的器官捐贈給需要的人。

地鐵站 手術 華埠

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