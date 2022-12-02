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自殺？手握刀、胸濺血倒臥教堂階梯 華男不治

記者顏潔恩／紐約報導
一名華男日前疑似在日落公園天主教堂階梯上自殺身亡。(記者顏潔恩╱攝影)
一名華男日前疑似在日落公園天主教堂階梯上自殺身亡。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園華社日前發生一起疑似自殺案，一名華男在當地的天主教堂階梯上被人發現胸口有多處刀傷，手裡還握著一把刀子，送醫不治；市警72分局目前以自殺案展開調查，呼籲知情民眾提供線索。

警方指，11月30日晚10時43分左右，72分局兩名警員接到報案，於59街526號的永援聖母聖殿(Our Lady of Perpetual Help)前；發現一名失去意識的華男躺教堂階梯上，胸口及腹部有多處刀傷。案發現場還有一名西語裔男子協助調查，他表示路過時發現華男有異，近看發現腹部滲血，於是立即報警。

警方表示，華男當時握著一把刀，胸部傷口相信是刀傷，而當時刀離傷口很近；警員呼叫救護車，並對他實施心肺復甦術，他隨後被送往信義會醫療中心(Lutheran Medical Center)搶救，晚11時18分宣告不治。

警方公布死者為38歲的高進程(Jincheng Gao，音譯)，並調動66分局警員、布碌崙南區兇殺案小組到場調查；初步結果顯示，死者的傷勢是自己造成，很有可能是自殺，屍體已送往法醫辦公室。

警方呼籲知情者提供線索；可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。

華男 布碌崙 日落公園

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