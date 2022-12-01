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洛克菲勒聖誕樹點燈 萬人矚目

記者張晨╱紐約報導
洛克菲勒中心聖誕樹舉行點燈儀式。(美聯社)
洛克菲勒中心聖誕樹舉行點燈儀式。(美聯社)

影音來源：記者張晨

曼哈頓中城節日地地標洛克菲勒中心(Rockefeller Center)聖誕樹，11月30日晚舉行點燈儀式，宣告聖誕節即將來臨；當日雖陰雨，中心附近中下午就開始出現人潮，現場人數超萬人，盼一年到頭見證亮燈瞬間。

今年的聖誕樹是一棵來自紐約上州的挪威雲杉(Norway spruce)，高82呎、重14噸，樹齡約85至90歲，比去年更加蔚為壯觀；樹上以超過5萬顆多彩的聖誕燈泡、五哩長的燈飾裝飾，頂部則有900磅的施華洛世奇(Swarovski)之星。

洛克菲勒中心聖誕樹舉行點燈儀式。圖為現場演出。(美聯社)
洛克菲勒中心聖誕樹舉行點燈儀式。圖為現場演出。(美聯社)

中心辦公區以及商鋪當日下午均已閉門，防止觀看者往返穿越，市警也在6大道及5大道的每個路口駐守，除VIP晚宴持票者均不得入內；晚7時不到，周圍就已塞滿了人，市警不得不用圍擋將人流隔開，人們互相推擠，場面一度混亂；市警也極力告知民眾，有可能看不到亮燈一刻，因為許多人從清晨就已經在此等候。

人頭攢動，此時儀式尚未開始，但市警已準備限制人流。(記者張晨╱攝影)
人頭攢動，此時儀式尚未開始，但市警已準備限制人流。(記者張晨╱攝影)

燈光點亮後，到明年1月13日，每天早6時到晚12時亮燈；聖誕節當天，燈光將24小時不熄，31日將於晚9時提前熄燈。

洛克菲勒中心附近的49街和50街將從每天上午11時到午夜禁止車輛通行；而5大道也在本月的迎來首個「全員5大道」(Fifth Avenue for All)活動，前三個星期的每個周日(4日、11日和18日)中午12時到下午6時之間，人們將可在完全無車的49街至57街之間的第5大道上漫步；不僅如此，屆時還將有各種美食攤檔、本地合唱團、器樂團獻上節日祝福。

今年的聖誕樹比去年更高大壯觀。(記者張晨╱攝影)
今年的聖誕樹比去年更高大壯觀。(記者張晨╱攝影)
市警臨時拉來圍擋，限制排隊人流，恐發生推擠事故。(記者張晨╱攝影)
市警臨時拉來圍擋，限制排隊人流，恐發生推擠事故。(記者張晨╱攝影)

聖誕節 紐約上州 曼哈頓

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