洛克菲勒聖誕樹點燈 萬人矚目

洛克菲勒中心聖誕樹舉行點燈儀式。(美聯社)

影音來源：記者張晨

曼哈頓 中城節日地地標洛克菲勒中心(Rockefeller Center)聖誕樹，11月30日晚舉行點燈儀式，宣告聖誕節 即將來臨；當日雖陰雨，中心附近中下午就開始出現人潮，現場人數超萬人，盼一年到頭見證亮燈瞬間。

今年的聖誕樹是一棵來自紐約上州 的挪威雲杉(Norway spruce)，高82呎、重14噸，樹齡約85至90歲，比去年更加蔚為壯觀；樹上以超過5萬顆多彩的聖誕燈泡、五哩長的燈飾裝飾，頂部則有900磅的施華洛世奇(Swarovski)之星。 洛克菲勒中心聖誕樹舉行點燈儀式。圖為現場演出。(美聯社)

中心辦公區以及商鋪當日下午均已閉門，防止觀看者往返穿越，市警也在6大道及5大道的每個路口駐守，除VIP晚宴持票者均不得入內；晚7時不到，周圍就已塞滿了人，市警不得不用圍擋將人流隔開，人們互相推擠，場面一度混亂；市警也極力告知民眾，有可能看不到亮燈一刻，因為許多人從清晨就已經在此等候。 人頭攢動，此時儀式尚未開始，但市警已準備限制人流。(記者張晨╱攝影)

燈光點亮後，到明年1月13日，每天早6時到晚12時亮燈；聖誕節當天，燈光將24小時不熄，31日將於晚9時提前熄燈。