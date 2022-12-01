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永嘉非遺作品啟動海外巡展 首站紐約

記者鄭怡嫣╱紐約報導
永嘉非遺出海啟動儀式暨作品展覽在紐約及永嘉兩地舉辦，圖為永嘉現場及非遺展出作品。(視頻截圖)
永嘉非遺出海啟動儀式暨作品展覽在紐約及永嘉兩地舉辦，圖為永嘉現場及非遺展出作品。(視頻截圖)

中國永嘉非遺出海啟動儀式暨作品展覽，近日同時在紐約及永嘉同時舉行，13件非遺作品在永嘉展覽後，將運往海外展開多場巡迴展覽，首站設在紐約並舉辦「首屆紐約甌越文化街坊節」，促進永嘉非遺融入世界多元文化。

浙江省的永嘉為千年古縣，此次展出的13件作品涵蓋木雕、竹雕、甌窯、綢塑、鉤繡等。作為省重點僑鄉之一，永嘉現有華僑及港澳同胞6萬5800人，留學人員2000多人，分布在美國等106個國家與地區，並設有15個海外永嘉僑團有15個，2019年開始，當地僑辦及僑聯開始推進永嘉非遺文化出海項目，促進與海外的文化交流關系。

北美亞裔共創會主席黃晟表示，出海第一站將設於紐約，時間地點將另行宣布，之後於邁阿密舉辦第39屆亞洲藝術節等，最終目標則將永嘉的非遺作品在聯合國紐約總部展示，促進永嘉非遺融入世界多元文化。

中國駐紐約總領事館領僑處副主任殷民俊、領事陳曲鋒、北美亞裔共創會主席黃晟及董事局主席張玉龍，美國永嘉同鄉會創會會長翁銀壯在紐約參與此次活動。永嘉縣委常委周旭丹，縣委宣傳部副部長單愛東，縣委統戰部副部長王萍萍，縣文廣旅體局局長徐建斌及12位永嘉非遺大師等則在永嘉參與活動。

永嘉非遺出海啟動儀式暨作品展覽在紐約及永嘉兩地舉辦，圖為紐約現場。(記者鄭怡嫣╱...
永嘉非遺出海啟動儀式暨作品展覽在紐約及永嘉兩地舉辦，圖為紐約現場。(記者鄭怡嫣╱攝影)

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