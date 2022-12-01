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社區添暖 法拉盛節日樹連22年亮燈

記者鄭怡嫣╱紐約報導
2022年法拉盛節日樹點亮。(記者鄭怡嫣╱攝影)
2022年法拉盛節日樹點亮。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛發展中心攜手皇后區公共圖書館法拉盛分館及贊助機構，30日晚在圖書館前舉辦節日樹點燈儀式，吸引上百民眾參與，在聖誕季來臨之際及疫後，連續22年將希望和溫暖照進社區民眾心中。

吳蘇雄帶來表演魔術後，法拉盛發展中心負責人傅鶴鳴、法拉盛圖書館館長曾陽及今年的點燈嘉賓、台北酒莊王Thomas等一同點亮節日樹。今年樹高35呎，為歷年最高，配圖則為火雞和鞭炮，象徵著中西節日文化的融合，營造溫暖的歸屬氛圍。

傅鶴鳴表示，今年的點燈儀式，特地與紐約傳統的洛克菲勒聖誕樹點燈儀式設於同一日，象徵法拉盛節日季的來臨，節日樹將陪伴民眾直至農曆春節，為社區增添節日氛圍，也讓家中無聖誕樹的居民，都能感受光明與溫暖。

今年的點燈嘉賓為台北酒莊的王Thomas，來自中國上海，1979年以留學生身分來到美國闖蕩，見證法拉盛蓬勃發展，此前接手法拉盛的第一家酒莊台北酒莊，服務社區，今年酒莊還得到法拉盛商業改進區(Flushing BID)頒發的小商業社區服務獎。

當晚，法蘭西斯路易斯高中的軍訓隊歌詠團、劉芳老師兒童合唱團、薛文豪老師電子琴學生班也帶來精彩表演，吸引近百民眾參與。孩子們則拿著多彩氣球，歡欣鼓舞。

活動由華祺投資、紐約第一銀行、台北酒莊、美加補習學校、余純真會計師、CoCo茶飲等機構贊助。

百餘觀眾觀看表演及點燈。(記者鄭怡嫣╱攝影)
百餘觀眾觀看表演及點燈。(記者鄭怡嫣╱攝影)
魔術師吳蘇雄邀請孩子們一同進行魔術表演。(記者鄭怡嫣/攝影)
魔術師吳蘇雄邀請孩子們一同進行魔術表演。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛 圖書館 投資

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