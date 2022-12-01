排華法案140周年 12月3日線上專題講座

主講人賓州印第安納大學歷史系教授王希。(主辦單位提供)

1882年「排華法案」是美國歷史上第一部以種族為理由禁止外國人移民 美國的法律，深刻地影響華裔移民，也開啟終結外國人自由移民美國的歷史。值法案通過140周年之際，華美人文學會特邀美國賓州 印第安納大學歷史系教授王希於12月3日(周六)晚8時至9時半舉辦：第一批「永久性外來者」的製造——140年後重讀1882年排華法案專題講座。

講座採憲法政治的視角，敘述排華法案的制定與實施過程，討論其如何關鍵地影響後來其他基於種族╱族裔和國籍之上的限制性移民法的制定，並揭示在「第二次建國」時代中，不同群體的美國人如何圍繞兩套衝突的美國價值觀，跨種族的平等法律保護原則(來自第14條憲法修正案)和種族主義等級觀(來自內戰前的憲政實踐)的合法性和首要性，展開的曠日持久的政治博弈。

主講人王希，美國哥倫比亞大學歷史系美國史博士，賓州印第安納大學(Indiana University of Pennsylvania)歷史系教授(1994至今)，北京 大學歷史學系博雅講座教授(2008-2020)，研究領域為：19世紀美國歷史、非裔美國人歷史、美國憲政史。

講座在線進行(Zoom)，請至https://chineselectures.org/upcoming.html註冊，之後將收到登錄鏈接。