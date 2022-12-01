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米奇、蜘蛛俠助陣 法拉盛首辦新年花車遊行

記者牟蘭╱紐約報導
美國紐約中美商會定於明年1月1日在法拉盛舉辦首屆新年花車大遊行。(記者牟蘭╱攝影)
美國紐約中美商會定於明年1月1日在法拉盛舉辦首屆新年花車大遊行。(記者牟蘭╱攝影)

美國紐約中美商會近日宣布，定於明年1月1日(周日)在法拉盛舉辦首屆新年花車大遊行，屆時將有30多輛大型花車與數千人參加，還邀請卡通人物迪士尼米奇、蜘蛛俠與美國小姐(Miss USA)參與，歡迎有意者報名參加。

會長江錦鑫表示，此次康乃馨花車大遊行活動選在新年舉辦，旨在讓更多外族裔了解法拉盛，看到華裔社區的力量，從根部消除仇恨亞裔風氣，今年特別購買版權邀請卡通人物迪士尼米奇、蜘蛛俠與史努比 (Snoopy)等，還邀請美國小姐加盟。

江錦鑫說，今年的花車遊行將有30多輛花車、超跑與摩托車隊加盟，將有數千人參加遊行，預計吸引逾萬人觀賞遊行，希望為法拉盛商家吸引更多客源，「之後會一直舉辦」。

美國紐約中美商會創會會長傅林敏芝表示，本次遊行由江錦鑫帶頭籌備，促進各族裔團結；她指，疫情重創紐約經濟，花車遊行將為法拉盛帶來新年新氣象，促進經濟發展。

花車遊行將於北方大道交緬街開始，在皇后區公共圖書館法拉盛分館設立站點，由工作人員講解遊行，隊伍一直步行到皇后區植物園。

想要參加本次遊行的民眾請電(917)922-3767或(347)348-6027，報名地址為法拉盛緬街39-01號605室。

遊行 法拉盛 迪士尼

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