史島天主教堂改建收容所 最快明年初啟用

民眾指出Tompkins大道119號收容所周邊有多間校園，不適合建收容所。(取自谷歌地圖)

紐約市遊民 服務局(Department of Homeless Services)發言人今年初曾表示，史泰登島的三間收容所會在年底前啟用；但受多重原因影響，最新消息指出將拖延至明年，其中一間收容所最快在明年初就能啟用。

其中位於Stapleton的Tompkins大道119號，前身是New York Foundling天主教堂，將最先在明年初啟用，可容納100名男性遊民；另外一間為Hylan Blvd 1055號，可容納500人的家庭遊民，也將在明年之後相繼開張，並成為全市最大的收容中心。Grasmere的Van Duzer街1號收容所將接納年過50歲的50名女性遊民，大約在明年夏季啟用。

前市長白思豪(Bill de blasio)任內宣布推動以上三間收容所建案，出於安全理由，受到當地民選官員及社區居民強烈反對；但當時城市規畫局(Department of City Planning)指，三個中心均符合市府的土地運用條例，因此只需樓宇局(Department of Building)進行常規的建築安全審核，無需繁雜的程序便通過。

反對者指，New York Foundling天主教堂周邊有78小學、49初中等四所校園，擔憂遊民四處遊蕩，對孩子的安全構成威脅。

市長亞當斯 (Eric Adams)繼任後，對原先的布朗士、曼哈頓華埠 收容所計畫讓步，卻始終不取消史島的三間收容所建案；他說目標是合理的興建收容所計畫，特別是針對有需要的社區。據悉，史島還有一間位於Central大道的地址正在協議中，將成為第四間新建的收容所。