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與華社友好 馬德雷爭議多 可望接總警司

記者張晨／紐約報導
馬德雷(右側制服者)走訪華社商家。(本報檔案照)
馬德雷(右側制服者)走訪華社商家。(本報檔案照)

紐約市警總警司科里(Kenneth Corey)11月30日正式退休，而與華社交好的巡邏長馬德雷(Jeffrey Maddrey)有望接任該職。前者1988年加入警隊，被提拔為四星警司還未滿一年，就提出退休申請；後者在職期間爭議不斷，包括徇私舞弊和與下屬不正當關係的指控，已是亞當斯政府上台後第三次調職。

當日科里與家人一起走出市警總局，接受喝彩，隨後乘坐華埠五分局的一輛古董警車離開，完成退休儀式；同日，市警內部郵件通知各分局，從2月1日開始，現任巡邏長的馬德雷將為代理總警司，但是否永久接任，以及可能人選尚不清楚。

馬德雷與華社的關係友好，他在2020年市警換血時，因升任社區事務處(Community Affairs Bureau)主管而走進公眾視野，而後因紀律問題被調至政府樓部管(Chief of Housing)擔任主管，近期升任巡邏長，三年間他曾多次出席社區活動以及拜訪華社探討治安。兩天前，他剛組織南區警署對曼哈頓下城的銷售假冒名牌現象大規模執法。

馬德雷2022年初因涉嫌幫助一名退休警員洗脫涉槍指控而接受調查，消息人士稱，他因吹噓將獲晉升而惹怒同僚。該案由公民投訴委員會(Civilian Complaint Review Board)提交布碌崙(布魯克林)檢察官辦公室，但調查後發現缺少充足證據。他此前還被指與下屬有婚外情，該訴訟目前仍在曼哈頓高等法院審理。

退休 曼哈頓 華埠

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