紐約客談／精神病患強制送醫 資源夠嗎？

今年以來紐約市地鐵 治安案件頻傳，陸續有乘客被推下鐵軌事件，不少嫌犯是患有精神疾病的遊民；市長亞當斯 (Eric Adams)下令無論患者是否自願，市警、消防局、衛生局等一線人員都可將無法自我照料的精神病患強制轉送到醫療機構評估狀況，且並不限於對公共安全造成威脅者。

但如何界定「無法自我照料」，僅憑現場反應者和當事人的短暫交涉就要將人「強制轉移」，這種做法不免會為大量涉及剝奪個人自由的法律挑戰打開大門。因此政策一出，不少人立刻抨擊亞當斯把遊民和其他患有精神疾病的人當作暴力犯罪的替罪羊。

先別著急用維權定式批判，因為不得不承認，紐約市目前的治安環境無論在地鐵系統中還是街道上都令許多紐約人不安，政府為保護大多數人的安全利益，拿數據出對策力圖安撫人心；但作為民眾真正需要發問的是，「我們有這種資源支持嗎？」

亞當斯對非自願轉移和治療的關注，忽視了一個事實，即許多人即使在自願的基礎上也無法獲得精神治療，這種「送醫」做法是掩耳盜鈴式的「眼不見心不煩」，還是真的能給到需要者以幫助？

市公益維權人士威廉姆斯(Jumaane Williams)也在近期新報告中指出，精神關懷服務從2019年至今減少了一半；且市府赤字嚴重，多半是從這些服務部門中「拿錢」。

即使今年州市府都宣稱將尋求增加精神病床位的數量，但目前可供使用的床位僅為一小部分。

與其向公眾表決心，不如支持立法，關注被指控犯罪、同時有藥物濫用歷史或精神健康問題的人接受治療。