從小立志當警察 年輕華警驟逝 頒榮譽警旗

陳達新的警察同事為他抬棺送行。(取自62分局推特)

布碌崙 (布魯克林)市警62分局的年輕華裔警員陳達新(Stephen Chen)日前不幸在家中去世。他的葬禮於11月29日在華埠 舉行。眾多警局同事，家人及親朋好友都趕來為他送最後一程。

21日晚，陳達新的家人發現他狀況不對時，他已經失去意識，隨後被宣布身亡。市警62分局於次日通過社媒證實該消息，但並未透露具體緣由。

62分局華裔警察陳達新不幸在家中去世。(取自62分局推特)

陳達新祖籍廣東台山。姊姊陳安妮(Anny Chen)說，陳達新從小立志當警察 。2021年6月警校畢業後，被派遣至62分局，眼看他實現理想，正朝人生目標邁進時，不料遭此厄運。

62分局的同事得知噩耗後，表示哀悼及慰問。分局在推特中表示將永遠懷念陳達新。陳達新的葬禮在華埠的中華長壽殯儀館舉行。62分局前局長陳韜代表警方把市警總局的榮譽警旗交到家屬手裡。警察同事也為他抬棺，最後安葬在新澤西阿爾卑斯公墓(Alpine Cemetery)。

62分局前局長把榮譽警旗交到陳達新家人手中。(取自62分局推特)

布碌崙華人社區服務中心的負責人羅添福作為華人社區代表參加陳達新的葬禮，為其英年早逝歎息，並感謝他生前對社區平安的貢獻。陳安妮也在網路為弟弟發起募捐，希望好心人能幫助困境中的家人。網址：https://www.gofundme.com/f/in-loving-memory-of-stephen-chen