法拉盛11月第3起 31歲男腹部中槍命危

法拉盛 市中心29日晚又發一起槍擊 案，一31歲的男性遭兩名陌生男子槍擊，腹部中槍，情況危急。這已是11月法拉盛第三起槍擊案，市警呼籲知情民眾提供線索。

根據市警，29日晚8時58分左右，警方接到報案，稱在友聯街(Union St.)以及北方大道(Northern Blvd.)路口，有一人被槍擊，此後確認，一名31歲的西語裔男子被兩名歹徒擊中腹部，送艾姆赫斯特醫院，情況危急。

知情人士表示，警方當時依次搜索案發地周邊的醫，之後則在艾姆赫斯特醫院找到吻合案情的受害人，案發後，嫌犯沿友聯街向北逃跑。

這已是法拉盛近來發生的第三起槍擊案，20日晚，25歲的華裔男子吳濤(Tao Wu，音譯)駕駛一輛2022年麻州牌照的寶馬跑車，經過法拉盛37大道交博生大道發生車禍，調查發現一名駕駛無前牌照賓士的嫌犯，下車後向吳濤車上連開多槍，一顆子彈射中他的後背，導致他開車逃跑後翻車不治。9日下午，非洲裔男子杜克斯(Myron Dukes)則被發現橫屍一輛黑色路虎休旅車後座，後腦中槍。

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