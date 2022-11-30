與華社交好 紐約市警巡邏長馬德雷或接任四星總警司
紐約市警總警司科里(Kenneth Corey)11月30日正式退休，而與華社交好的巡邏長馬德雷(Jeffrey Maddrey)有望接任該職——前者1988年加入警隊，至今已34年，而他被提拔為四星警司還未滿一年，就提出退休申請；而後者在職期間爭議不斷，包括徇私舞弊和與下屬不正當關係的指控，經是亞當斯政府上台後的第三次調職。
當日科里與家人一起走出市警總局，接受同事和擁護者的夾道喝彩，隨後乘坐華埠五分局的一輛古董警車離開，完成退休儀式；同日，市警內部郵件通知各分局，從12月1日開始，現任巡邏長的馬德雷將作為代理總警司，但是否永久接任，以及可能人選都尚不清楚。
馬德雷與華社的關係友好，他在2020年市警換血時，因升任社區事務處(Community Affairs Bureau)主管而走進公眾視野，而後因紀律問題被調至政府樓部管(Chief of Housing)擔任主管，直到近期才又升任巡邏長，三年間他曾多次出席社區宴請以及拜訪華社組織探討治安。
兩日前，他才組織南區警署對曼哈頓下城的銷售假冒名牌者進行了大規模執法掃蕩，并表示，警方將與社區組織合作，教育商家合法經營，未來幾周也將加強巡邏及調查。
但馬德雷在警局任職期間一直備受爭議——馬德雷2022年初因涉嫌幫助一名退休警員洗脫涉槍指控而接受調查，當時消息人士稱，他還因吹噓自己將獲晉升而惹怒了一些同僚。
該案由公民投訴委員會(Civilian Complaint Review Board)提交給了布魯崙(布魯克林)地區檢察官辦公室，但調查後發現「沒有證據表明此案存在犯罪行為。」
馬德雷此前還被指控與下屬有婚外情，起訴者表示，馬德雷操縱并與她保持了長達數年的不正常關係；該訴訟目前仍在曼哈頓高等法院審理。
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