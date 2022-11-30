與華社交好 紐約市警巡邏長馬德雷或接任四星總警司

馬德雷(右側制服者)走訪華社商家。(本報檔案照)

紐約市警總警司科里(Kenneth Corey)11月30日正式退休 ，而與華社交好的巡邏長馬德雷(Jeffrey Maddrey)有望接任該職——前者1988年加入警隊，至今已34年，而他被提拔為四星警司還未滿一年，就提出退休申請；而後者在職期間爭議不斷，包括徇私舞弊和與下屬不正當關係的指控，經是亞當斯政府上台後的第三次調職。

當日科里與家人一起走出市警總局，接受同事和擁護者的夾道喝彩，隨後乘坐華埠 五分局的一輛古董警車離開，完成退休儀式；同日，市警內部郵件通知各分局，從12月1日開始，現任巡邏長的馬德雷將作為代理總警司，但是否永久接任，以及可能人選都尚不清楚。

馬德雷與華社的關係友好，他在2020年市警換血時，因升任社區事務處(Community Affairs Bureau)主管而走進公眾視野，而後因紀律問題被調至政府樓部管(Chief of Housing)擔任主管，直到近期才又升任巡邏長，三年間他曾多次出席社區宴請以及拜訪華社組織探討治安。

兩日前，他才組織南區警署對曼哈頓 下城的銷售假冒名牌者進行了大規模執法掃蕩，并表示，警方將與社區組織合作，教育商家合法經營，未來幾周也將加強巡邏及調查。

但馬德雷在警局任職期間一直備受爭議——馬德雷2022年初因涉嫌幫助一名退休警員洗脫涉槍指控而接受調查，當時消息人士稱，他還因吹噓自己將獲晉升而惹怒了一些同僚。

該案由公民投訴委員會(Civilian Complaint Review Board)提交給了布魯崙(布魯克林)地區檢察官辦公室，但調查後發現「沒有證據表明此案存在犯罪行為。」

馬德雷此前還被指控與下屬有婚外情，起訴者表示，馬德雷操縱并與她保持了長達數年的不正常關係；該訴訟目前仍在曼哈頓高等法院審理。