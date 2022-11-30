大頸圖書館董事主席 胡黎曼連任

大頸圖書館董事會主席胡黎曼勝選連任。(本報檔案照)

28日晚的計票結果顯示，長島 大頸圖書館 董事會主席胡黎曼(Mimi Hu)，共獲1760票，以七票戰勝對手，成功連任，任期四年。她是該董事會唯一的亞裔 ，致力將圖書館打造成一個面向所有人的社區中心，擴展課後班等項目並推進口述歷史計畫。

選舉日開票後，胡黎曼的對手霍恩(Jessica Hughes)及其他挑戰者，曾因不在籍投票與代理投票提出異議及訴訟，28日晚經長島納蘇郡(Nassau County)選舉委員會確認結果。在一份與其他當選者的聯合聲明中，她感謝支持者及對手，將聽取居民的意見，讓圖書館成為一個充滿自由表達、機會與成長的地方。

多年前以留學生身分來美的胡黎曼，2013年搬到大頸後，參與社區服務，她是大頸華人協會董事，目前是助理檢察官。29日接受本報記者採訪時表示，將繼續加深與學區的合作，提供並擴展課後班及周末輔導班等項目，豐富學生的生活並減輕家長的負擔。同時，她重視環保和可持續發展，將考察在圖書館屋頂安裝太陽能板及新能源的可能性，並推出更多的回收項目。圖書館的主要使用人群是年長者和小孩，為吸引更多青年人，她也計畫推出職業發展研討會、公開演講和寫作培訓班等。

作為六名董事會成員中唯一的亞裔，她表示，選情膠著，點票過程中有每票必爭的感受，她鼓勵華人參政議政，「許多基層的決定，都能帶來具體的改變」。