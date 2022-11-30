安撫乘客 MTA：地鐵仇亞犯罪已降4成

MTA稱地鐵犯罪下降，反亞裔仇恨犯罪更少四成。(記者胡聲橋／攝影)

地鐵 犯罪高漲的當下，紐約市大都會運輸署(MTA)與市警29日召開例會，會上雙方都極力辯稱犯罪率逐漸下降、地鐵攝像頭以及駐守警力給治安帶來的積極影響，且更強調反亞裔 仇恨犯罪下降了四成；力圖安撫日漸排斥搭乘地鐵出行的紐約人。

MTA執行長利博(Janno Lieber)說，與2021年同期相比，警察 在今年1月至10月期間抓獲的地鐵罪犯增加了47%，因輕微犯罪在地鐵被捕的人數增加了93%；11月的犯罪率比10月下降了13%。

秋天開始，在州、市府各項政策的推動下，紐約人在車廂和站台上看到更多制服警員的身影，車廂內的廣播也隨之更換，提醒人們哪裡有警察可以隨時提供幫助。

利博還指出，在此期間，系統內針對亞裔的仇恨犯罪下降了41%，隨處可見的警員和攝像頭有助於減少無故攻擊的發生，同時有助於提高人們的安全感。

市警捷運局局長科克斯(Jason Wilcox)表示，警員正在適應新的巡邏方式，他們被以明確的信息告知應對緊急情況應該做出的反應，總局長不久將宣布一系列地鐵執法新舉措。

「2022年客流量的持續增長，我們將經歷更多的重罪案件；與去年同期相比，目前在重大重罪犯罪事件方面上升了33%。」他還提醒，節日季趁人們外出購物，許多扒手活動頻繁。

為此市警在一個月前專門成立一支反扒小組，警員均接受專門訓練找出伺機尋找目標下手的歹徒，包括識別慣犯的面孔。