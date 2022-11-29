感恩贈與周二 州檢察長詹樂霞籲防捐贈詐騙

「感恩贈與周二」來臨，州檢察長詹樂霞呼籲民眾提防騙局。(美聯社)

感恩節之後的星期二(29日)是「感恩贈與周二」，世界多國的非盈利組織均在這天號召慈善捐贈。紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)在「感恩贈與周二」到來之際，呼籲民眾提防捐贈騙局，防止上當。

捐贈是一件善事，但如果善款被挪用，或者落入騙子之手，不僅應得捐贈者得不到救濟，而且還會影響捐助者的積極性。為此，詹樂霞為民眾提供了捐贈的一些訣竅：比如要把錢捐給熟悉的慈善機構；捐贈時要詢問捐款的用途，問清楚捐款給誰，給什麼計畫等；捐贈之前要對受捐贈的機構做研究，做到對該機構有充分的認識和了解，尤其是新成立的慈善機構。

檢方提醒民眾慎選值得信任的慈善機構捐款或捐贈物資。圖非涉事機構。(本報檔案照）

也要留意一些常見的詐騙 手段，比如當有人通過電子郵件請求捐款，一定要弄清楚是誰在背後請求捐款，要通過打電話等方式弄清楚電子郵件是否真來自那個慈善機構；在通過社群媒體 或籌款網址捐贈時，一定要確定組織者的身分；在捐贈之後，要做好後續的追蹤，了解捐贈資金到底去了哪裡；捐贈時，不要透露個人信息，以防有人利用捐贈者的個人信息進行詐騙；絕對不要捐現金，因為拿到現金者可以自由做任何事情；當認為某個組織存在捐贈詐騙，一定要向有關部門舉報，州檢舉報電郵：[email protected]。