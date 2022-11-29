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紐約華社郵件頻遭竊 郵筒換鎖有效

記者牟蘭／紐約報導
美國郵政服務局改善深綠色郵箱的安全指數，增加兩道主鑰開郵箱。(記者牟蘭／攝影)
美國郵政服務局改善深綠色郵箱的安全指數，增加兩道主鑰開郵箱。(記者牟蘭／攝影)

轄區包括華人聚集地的市警109分局與107分局郵件竊案頻發，美國郵政服務局(USPS)日前收到國會眾議員孟昭文信函，提高深綠色郵筒(Relay Boxes)的安全指數，要求兩把主鑰(Master Keys )才能打開，避免不法分子輕易盜取信件。

孟昭文曾致信美國郵政服務局，指與傳統的藍色郵筒不同，儲存上千封信件深綠色郵筒，無需鑰匙就能打開，帶來嚴重的後果。郵局之後提高了深綠色郵筒的安全指數，需要兩把主鑰才能打開。郵差也指部分深綠色郵筒已更換新的鑰匙孔，但不確定是否所有都會更換相似的鑰匙孔，「情況好了很多」。

107分局日前證實，孟昭文所稱因郵筒鑰匙丟失，部分郵件模式竊案曾在該轄區發生；此外，大學點與法拉盛市中心深綠色郵筒也頻發竊案，紀錄顯示，單是去年11月，法拉盛市中心就有九個深綠色郵筒遭竊，大量華裔民眾的信件丟失，因身分盜竊向109分局報案求助。

對於郵件竊案，孟昭文指，民眾常稱這種做案方式為郵筒釣魚(Fishing)，不法分子「釣」出受害人的支票，塗改後，重寫收件的姓名與支票金額，其中一名選民曾因此丟失數萬元；她說，正因如此，她極力推動相關法案，改裝全國所有藍色收信郵筒，將郵件投擲口變窄，減少相關罪案的發生。

紐約市華社近期多次發生民眾銀行帳戶遭盜領，警方表示，不法分子盜用個資後，領取存款，受害人數眾多；聯邦法院的一起案件中，李雲昊(Yunhao Li，音譯)通過郵件竊盜，取得受害者身分信息，以不法手段竊取受害者的銀行存款與失業救濟金至少29萬元。

孟昭文 美國郵政 支票

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