我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

9200萬元 史泰登島北岸將建娛樂中心

記者胡聲橋╱紐約報導
史泰登島北岸將建造價9200萬元的道爾頓娛樂中心。(市公園局提供)
史泰登島北岸將建造價9200萬元的道爾頓娛樂中心。(市公園局提供)

市公園局近日公布全新的史泰登島道爾頓娛樂中心(Mary Cali Dalton Recreation Center)設計。這個造價9200萬元的新娛樂中心將建在史泰登島北岸，取代2013年被拆除、深受當地居民喜愛的克倫威爾娛樂中心(Tompkinsville Cromwell Recreation Center)。這也是紐約市近十年來首次建造類似規模的娛樂中心。

原來的克倫威爾娛樂中心位於6號碼頭，為史島北岸社區服務了74年，2010年坍塌，此後一直處於關閉狀態。道爾頓娛樂中心預計明年夏天破土動工，2025年底完工。市公園局長多諾霍 (Susan Donoghue)說，「這個創新性的設計已經完成，我們離為史泰登島居民建造一個全新的娛樂中心又近了一步」。

道爾頓娛樂中心將建在里昂游泳池(Lyons Pool)的停車場上面，以確保停車場繼續得以使用，同時保證新建築符合因靠近海邊洪水區而必須達到的海拔要求。道爾頓娛樂中心及旁邊的大游泳池將共同為當地居民提供一個集運動、休閒、娛樂和其他社區活動於一身的新場所，為史泰登島北部海濱增光添彩。

史泰登島北岸居民可以在道爾頓娛樂中心打籃球、排球和匹克球(pickleball)，新娛樂中心還有多種鍛煉設備和多個多功能室，還有一個帶屋頂的車庫、電動車充電站和太陽能設備。

自2017年以來，這個面積達4萬5000平方呎的三層娛樂中心的設計就一直在進行中。早期的可行性研究確定將新娛樂中心建在里昂游泳池停車場上面。這裡公共交通非常方便，而且還是一塊公有地。

道爾頓新娛樂中心項目通過海灣街社區計畫(Bay Street Neighborhood plan)獲得了9200萬元的建設資金。該計畫在史泰登島北岸的住房、公共場所、海邊通道、教育、交通、經濟發展和基礎設施方面投資了2.5億元。

史泰登島北岸將建造價9200萬元的道爾頓娛樂中心。(市公園局提供)
史泰登島北岸將建造價9200萬元的道爾頓娛樂中心。(市公園局提供)

史泰登島 游泳 洪水

上一則

仁德、百康醫療集團合併

下一則

感恩贈與周二 州檢察長詹樂霞籲防捐贈詐騙

延伸閱讀

史島7旬華翁 過馬路被轉彎貨車撞死

史島7旬華翁 過馬路被轉彎貨車撞死
台灣著名流行女歌手張惠妹世界巡迴演唱會　芝加哥站12/11 Hard Rock Live 隆重登場

台灣著名流行女歌手張惠妹世界巡迴演唱會　芝加哥站12/11 Hard Rock Live 隆重登場
減少悲劇 史島檢警回購72件槍枝

減少悲劇 史島檢警回購72件槍枝
面對槍手自保 市警19日史島教堂開課

面對槍手自保 市警19日史島教堂開課
投票前夕殺紅眼 海報被丟棄、塗反猶標誌

投票前夕殺紅眼 海報被丟棄、塗反猶標誌

熱門新聞

專家指，過節後，廚房家電等會再減價。(Getty Images)

黑五搶折扣 8類商品不急買

2022-11-24 02:26
死者周麗絲26日舉辦追悼會。(本報檔案照)

跳樓身亡華女 同鄉辦追思會

2022-11-27 02:30
這輛賓士車涉及一起謀殺案，被警方通緝。(市警提供)

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

2022-11-24 11:10
該名男子涉嫌持拐杖攻擊一名12歲亞裔男童。(市警提供)

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

2022-11-24 12:50
紐約市地鐵19日晚再爆仇亞攻擊事件，兩名華裔乘客與一名菲律賓裔乘客在S線地鐵上遭到一眾非洲裔青少年攻擊。(警方提供)

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

2022-11-21 07:04
24日是感恩節，法拉盛街頭人頭攢動，不少店家門前都大排長龍，尤其是華人燒臘店家當日訂單不斷。(記者牟蘭／攝影)

感恩節燒鴨當火雞 紐約法拉盛燒臘店排長龍

2022-11-25 09:29

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇
華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯