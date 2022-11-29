9200萬元 史泰登島北岸將建娛樂中心

史泰登島北岸將建造價9200萬元的道爾頓娛樂中心。(市公園局提供)

市公園局近日公布全新的史泰登島 道爾頓娛樂中心(Mary Cali Dalton Recreation Center)設計。這個造價9200萬元的新娛樂中心將建在史泰登島北岸，取代2013年被拆除、深受當地居民喜愛的克倫威爾娛樂中心(Tompkinsville Cromwell Recreation Center)。這也是紐約市近十年來首次建造類似規模的娛樂中心。

原來的克倫威爾娛樂中心位於6號碼頭，為史島北岸社區服務了74年，2010年坍塌，此後一直處於關閉狀態。道爾頓娛樂中心預計明年夏天破土動工，2025年底完工。市公園局長多諾霍 (Susan Donoghue)說，「這個創新性的設計已經完成，我們離為史泰登島居民建造一個全新的娛樂中心又近了一步」。

道爾頓娛樂中心將建在里昂游泳 池(Lyons Pool)的停車場上面，以確保停車場繼續得以使用，同時保證新建築符合因靠近海邊洪水 區而必須達到的海拔要求。道爾頓娛樂中心及旁邊的大游泳池將共同為當地居民提供一個集運動、休閒、娛樂和其他社區活動於一身的新場所，為史泰登島北部海濱增光添彩。

史泰登島北岸居民可以在道爾頓娛樂中心打籃球、排球和匹克球(pickleball)，新娛樂中心還有多種鍛煉設備和多個多功能室，還有一個帶屋頂的車庫、電動車充電站和太陽能設備。

自2017年以來，這個面積達4萬5000平方呎的三層娛樂中心的設計就一直在進行中。早期的可行性研究確定將新娛樂中心建在里昂游泳池停車場上面。這裡公共交通非常方便，而且還是一塊公有地。