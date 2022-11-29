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康尼島建賭場 兩黨議員意見分歧

記者胡聲橋╱紐約報導
業者提議於康尼島建賭場，當地議員意見不一。(取自市公園局網站)
業者提議於康尼島建賭場，當地議員意見不一。(取自市公園局網站)

州博彩委員會(Gaming Commission)將核發營運執照，在紐約下州(downstate)增三座賭場。布碌崙(布魯克林)的康尼島是供考慮的選址之一。最近，有三家機構加入Thor Equities的行列，共同競標開發康尼島賭場，這為當地贏得賭場營運執照增加推動力。不過，當地的議員對此意見不一。新當選的州眾議員，共和黨籍的布魯克斯尼(Alec Brook-Krasny)表示，有條件地支持在當地建賭場，而市議員李凱健(Ari Kagan)則一如既往地強烈反對。

Thor Equities公司的首席執行官希特(Joe Sitt)是康尼島社區的大地主。他近日宣布，將與另三家公司合作，共同提議在康尼島建造一個「包括賭場、酒店和娛樂設施的綜合旅遊區」。據報導，希特與合作方聲稱，新建的賭場將帶來至少2500個臨時建築工作崗位和數千個永久工作崗位。

康尼島新當選的州眾議員布魯克斯尼說，雖然他並不反對沿康尼島棧道修建賭場，但任何提案都應該包括一系列能為社區帶來好處的項目。

布魯克斯尼要求為康尼島居民建立一所新的職業學校，全面清理康尼島溪並建造渡輪站，修復康尼島棧道。新建的賭場將有助於將康尼島轉變為一個全年的旅遊目的地，而不僅是夏季旅遊，而且將為當地帶來急需的就業機會。

當地市議員李凱健一直反對建造賭場。他重申，只要看看新澤西州的大西洋城，就會明白賭場對密集住宅區帶來的負面影響。

「賭場的經營者將發財，其他所有人都會受到影響，尤其是賭場周圍的地區」李凱健指出，毒品、賣淫、犯罪、心理健康問題、自殺、憂鬱症、家庭破裂、各種搶劫，都是康尼島最不需要的。他還說，新建的賭場很可能不會雇用當地人，而且對當地其他企業並無助益。

康尼島 眾議員 新澤西州

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