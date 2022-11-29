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長島民主黨投票率降 漸失優勢

記者鄭怡嫣╱紐約報導
期中選舉，長島的投票率民主黨下降，共和黨上升。(記者張心╱攝影)
期中選舉，長島的投票率民主黨下降，共和黨上升。(記者張心╱攝影)

根據最新統計，與2018年相比，民主黨於長島的投票率今年下降7.8%，共和黨則上升5.7%，民主黨顯著優勢不再。此外，長島兩郡的獨立選民及溫和派民主黨人，此次也更支持共和黨。

長島兩郡選舉局的統計顯示，11月8日普選，納蘇郡民主黨的投票率由2018年的57.8%降至51.25%，共和黨由57.6%升至64.63%；蘇福克郡民主黨投票率則由60.6%降至51.4%，共和黨由62%升至66.3%。

專家分析，選民登記，民主黨歷來在長島兩郡比共和黨有顯著優勢，納蘇郡註冊民主黨籍的選民比共和黨多9萬人蘇福克郡則多3.5萬人，然而今年民主黨投票率的下降，幫助共和黨克服註冊選民較少的劣勢。

霍夫斯特拉大學(Hofstra University)公共政策院長博斯(Meena Bose)表示，長島的共和黨選民積極主動、團結，民主黨則恰恰相反。

另一方面，長島兩郡的獨立選民及溫和派民主黨人，本次選舉也更支持共和黨。統計顯示，納蘇郡今年共有25.4萬人註冊為獨立選民，蘇福克郡則有29萬人，投票率分別為42%以及43%，與2018年幾乎一致。

在納蘇郡，共有19.8萬名民主黨人、19.2萬名共和黨人以及10.6萬名無黨派選民投票，霍楚(Kathy Hochul)以23萬1592票低於李修頓(Lee Zeldin)的28萬5720票。

在蘇福克郡，共有18.4萬民主黨人、21.4萬共和黨人以及12.4萬無黨派選民投票，霍楚同樣以22萬8532落後李修頓的32萬3960票。

民主黨 共和黨 投票

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